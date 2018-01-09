Спортсмены КНДР примут участие в Олимпиаде в Южной Корее

Северная Корея отправит на Олимпийские игры в южнокорейском городе Пхёнчан своих спортсменов и группу поддержки, а также делегацию из высокопоставленных чиновников. Об этом, как сообщают Bloomberg и Reuters, заявили представители КНДР послепервых за два года прямых переговоров с делегацией Южной Кореи в приграничной деревне Пханмунджом.

Ранее сообщалось, что КНДР хочет отправить на Олимпиаду своих фигуристов.

Представитель делегации Южной Кореи рассказал, что Сеул предложил, чтобы делегации обеих стран прошли на Играх вместе. Южная Корея также предложила объединение семей, разделенных Корейской войной, и возобновление диалога на уровне министерств обороны.



Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи начались сегодня утром. Делегацию Южной Кореи возглавил министр объединения Чо Мён Гён, со стороны Северной — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ли Сон Гвон.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын в новогоднем обращении заявил, что Пхеньян рассмотрит вопрос об отправке спортсменов на Олимпиаду. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал это желание.После этого представители двух стран несколько раз общались по специальной линии телефонной связи, восстановить которую распорядился Ким Чен Ын.

В минувшие месяцы напряжение между двумя странами из-за ракетных испытаний КНДР постоянно нарастало. Идею межкорейских переговоров поддержал президент США Дональд Трамп. А министерство обороны США объявило о переносе запланированных на начало 2018 года совместных военных учений с Южной Кореей.