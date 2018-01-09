В Чечне задержан глава местного представительства "Мемориала"

В Чечне во вторник утром был задержан руководитель местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев. Он поехал на встречу с другом в селе Майртуп Курчалоевского района, но до точки назначения не добрался.

Когда друг Титиева не смог до него дозвониться, он поехал навстречу и увидел правозащитника на мосту в окружении полицейских. Позднее задержанного доставили в отделение полиции в Курчалое.

Адвоката, который приехал из Грозного, несколько часов не пускали к Оюбу Титиеву – в РОВД утверждали, что задержанного в здании нет. Когда защитнику все же удалось поговорить с задержанным, выяснилось, что его обвиняют в хранении наркотиков. В МВД Чечни утверждают, что у Титиева нашли пакет с 180 граммами вещества "со специфическим запахом марихуаны".

Сотрудники "Мемориала" связались с главой президентского совета по правам человека Михаилом Федотовым и уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

"Новая газета" отмечает, что Оюбу Титеву неоднократно угрожали в связи с его правозащитной деятельностью на территории Чечни. Он возглавил местное представительство "Мемориала" после убийства Натальи Эстемировой.