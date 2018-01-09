В Петербурге курсанта Вадима Осипова судят по делу о терроризме

В Санкт-Петербурге в Московском окружном военном суде началось рассмотрение уголовного дела курсанта Военно-космической академии имени Можайского Вадима Осипова, которого обвиняют в подготовке теракта. Об этом сообщил адвокат Международной правозащитной группы "Агора" Виталий Черкасов, представляющий интересы Осипова в суде.

Защита настаивает, что какие-либо доказательства подготовки к совершению теракта в материалах дела отсутствуют.

18-летнего Вадима Осипова арестовали 10 мая в Санкт-Петербурге. Поводом послужили найденный у курсанта план казармы с пометками о возможных действиях по ее захвату, а также скачанная на мобильный телефон книга "Русская кухня. Азбука домашнего терроризма", признанная в России экстремистской.

В конце ноября действия Осипова были расценены как подготовка теракта. До этого ему предъявили обвинение в содействии терроризму. Сам Осипов настаивает, что не планировал совершать теракт и вдохновлялся "книжками про диверсантов". Он обратился за поддержкой к министру обороны России Сергею Шойгу.