ЕСПЧ предложил России выплатить компенсацию Ильдару Дадину

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) предложил российским властям признать, что в отношении гражданского активиста Ильдара Дадина было нарушено право не подвергаться пыткам и бесчеловечному обращению в колонии. Об этом сообщает фонд "Общественный вердикт".

Суд в Страсбурге рассмотрел жалобу Дадина и предложил российской стороне присудить активисту компенсацию по упрощенной схеме. В ЕСПЧ подчеркивают, что "устоявшаяся практика суда признает недопустимыми холод в камере, отсутствие горячей и питьевой воды, постоянный яркий свет в камере, непрерывную громкую музыку, прямой видеоконтроль в туалете камеры, лишение человека сна и еды".

Ильдар Дадин стал первым в России осужденным за неоднократное участие в несогласованных акциях. В декабре 2015 года суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. Приговор активисту отменил Верховный суд, решение было пересмотрено по указанию Конституционного суда.

Дадин вышел на свободу 26 февраля 2017 года. После этого он неоднократно требовал привлечь Федеральную службу исполнения наказаний к ответственности за пытки, о которых активист заявил, находясь в колонии.