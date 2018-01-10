Метастазы кооператива "Озеро"

Активисты антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" продолжают исследовать бизнес-империю ближайших друзей российского президента Владимира Путина - Юрия и Михаила Ковальчуков. В прошлый раз им удалось найти целый корпоративный поселок Ковальчуков близ горнолыжного курорта "Игора", где по версии агентства Reuters праздновала свою свадьбу предполагаемая дочь Путина Катерина. Новые поиски привели расследователей в небольшой, но застроенный шикарными домами поселок на берегу реки Вуокса в Ленинградской области – всего в 15 километрах от легендарного кооператива "Озеро", с которого начиналось близкое знакомство Путина со своими будущими друзьями и партнерами.

Ради красивого отдыха владельцы домов в найденном "Муниципальным сканером" поселке перекрыли доступ к Вуоксе в нарушение Водного кодекса и построили свои коттеджи и дворцы на землях сельхозназначения. Это далеко не единственный коттеджный поселок на реке Вуокса (и не только на ней), жители которого перекрывают доступ к воде – полный список таких мест можно найти, например, на сайте "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального в проекте "Вода". Впрочем, жители здесь не простые, рассказывает автор "Муниципального сканера" Михаил Маглов. В их числе директор "Газпром инвеста", почетный посол Доминиканской республики в России и владелец компании "Р-индустрия", крупнейшего подрядчика РЖД. Можно было бы предположить, что на принадлежащих им землях они, как и положено по закону, выращивают сельскохозяйственную продукцию – но на фотографиях, которые публикуют в "Инстаграме" их дети, лишь бассейны, дворцы и альпийские горки.

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– Чем примечателен поселок, о котором идет речь в вашем новом исследовании? Как он связан с "корпоративным поселком" около горнолыжного курорта "Игора"?

– Этот поселок уже поменьше, тут всего несколько довольно крупных усадеб. Мы нашли его на берегу реки Вуокса, это 15 километров от одиозного кооператива "Озеро". Как минимум три жильца, три усадьбы напрямую связаны с предыдущим "корпоративным поселком Ковальчуков" близ курорта Игора. Как следует из данных Росреестра, здесь владеют землей те же самые люди. Во-первых, это Михаил Левченков, директор "Газпром инвеста". Во-вторых, это Георгий Фокин, генеральный директор компании "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", это бывший "Лентрансгаз". В третьих, это господин Ульви Касимов, тоже выходец из "Лентрансгаза". Иногда эти участки записаны на них самих, иногда - на их детей. У этих людей есть усадьбы и в поселке около курорта "Игора", и на берегу Вуоксы.

Это люди, которые уже годами так или иначе связаны с империей Ковальчуков или, как минимум, являются выходцами их нее, они работали на Ковальчуков в середине 2000-х годов. Четвертым жителем - и это самая большая усадьба в новом поселке - является господин Владимир Васильев, владелец корпорации "Р-индустрия". Корпорация "Р-индустрия" является самым крупным подрядчиком "Российских железных дорог", и это неспроста, потому что еще до недавнего времени Васильев имел совместные бизнес-предприятия вместе с бывшим президентом РЖД Якуниным, также он работает и с Ковальчуками. Васильев является и владельцем компании "Игора Драйв", которая строит возле курорта "Игора" гоночную трассу вместе с Ковальчуками и с Михаилом Шеломовым, которого называют племянником Владимира Путина. При этом сам господин Шеломов, как мы помним, не в курсе, чем он владеет и какие объекты он строит.

Пятый фигурант нашего материала - это тоже партнер Владимира Васильева, Олег Медоев. Его имя раньше нигде особо не звучало. Этот человек взаимодействует с Васильевым по поводу компаний, которые занимаются охранно-розыскной деятельностью, и абсолютно не удивляет, что основными клиентами этих охранных компаний являются "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" и футбольный клуб "Зенит", который долгое время исторически связан с питерскими, и с Ковальчуками, и с Фурсенко, в общем, со всей группой друзей Владимира Путина.

– Можно говорить о том, что кооператив "Озеро" стал своего рода моделью для бизнесменов и чиновников, связанных с друзьями Путина?

– Если мы просто возьмем карту и посмотрим, где находится кооператив "Озеро", а дальше будем смотреть, где находится курорт "Игора", где находятся другие активы империи Ковальчуков, где находится поселок на берегу Вуоксы, то увидим, что кооператив "Озеро" просто в прямом и в переносном смысле разрастается, захватывая все новые и новые территории, осваивая новые земли, строя новые поселки. Важно отметить, что этот новый поселок, все жилые строения, которые стоят на этих землях, не зарегистрированы в Росреестре. И они не могут быть зарегистрированы, потому что все это является землями сельхозназначения и строить усадьбы на них просто запрещено по закону. Поэтому все эти усадьбы, а в случае Васильева даже можно говорить о дворце, являются самовольными незаконными постройками. На спутниковых снимках очень четко видно, где проходят заборы этих участков, и можно говорить о том, что эти усадьбы опять захватили берег водоема, потому что там сплошные большие заборы, к которым невозможно подойти. Это обычная практика кооператива "Озеро". Все это основано не только на соседстве, но и на совместной добыче денег, потому что все эти люди связаны с государственными контрактами, с принятием решений и зарабатыванием денег.

– Откуда вы взяли эти все дворцы? Только со спутника? Может быть, они там действительно картошку выращивают?

– Мы тоже так предположили, но даже со спутника видно, что это не похоже на сельское хозяйство. Мы не увидели теплиц, огородов, какой-то другой сельскохозяйственной деятельности. Дети господина Левченкова публикуют фотографии с территории этой усадьбы в своих социальных сетях, в Фейсбуке и в Инстаграме, и можно убедиться, что это такие загородные дома, резиденции для проведения своего досуга.

Также мы нашли несколько фотографий в фотобазе "Яндекса" - некие люди гостили на территории усадьбы Георгия Фокина и отсняли там довольно большой массив фотографий, выложили их в публичное пространство. Мы там видим только альпийские горки, беседки, но нет ни одной причины сказать, что эти люди занимаются на этой территории сельскохозяйственной деятельностью, единственной разрешенной для этой категории земли, - говорит Михаил Маглов.