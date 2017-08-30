Было ваше – стало наше

Недостроенная резиденция Виктора Януковича в Крыму после аннексии полуострова перешла в собственность фирм, связанных с ближайшим окружением Владимира Путина, – утверждают авторы расследования волонтерского проекта "Муниципальный сканер". Смена владельца произошла вопреки заявлениям новых крымских властей, которые в 2016 году называли стройку незаконной, обещали передать резиденцию в государственную собственность и снести окруживший ее забор, который перекрыл популярную альпинистскую тропу.

22 февраля 2014 года Виктор Янукович бежал из Киева под давлением победившей "Революции достоинства". В этот же день резиденцию украинского президента "Межигорье" в Вышгородском районе Киевской области заняли отряды Самообороны Майдана. Вскоре Межигорье стало доступным для посещения всеми желающими, в том числе украинскими и иностранными журналистами, которые получили доступ к тысячам документов, подтверждающих нарушения закона Януковичем и его окружением.

На следующий день после бегства Януковича из украинской столицы, в Крыму журналисты и депутаты пророссийской фракции "Русский блок" в парламенте автономной республики смогли войти на территорию "крымского Межигорья" – резиденции Януковича и его семьи на мысе Айя, строительство которой тогда было в самом разгаре. На мысе располагалась старая советская база отдыха, пока в 2007 году ее территория (около 3,5 га) не была куплена семьей украинского президента за 1,2 млн долларов. Вокруг базы был возведен забор, за которым началось активное строительство, сопровождавшееся, по данным украинских общественных активистов, массовой вырубкой реликтовых деревьев и нарушавшее целый ряд природоохранных законов. В частности, после покупки Януковичем земли на мысе Айя была перекрыта популярная альпинистская тропа.

В 2015 году крымский суд по иску Балаклавской прокуратуры предписал владельцам резиденции на мысе Айя снести несколько строений на ее территории, возведенных с нарушением закона, – правда, позже это решение было отменено городским судом Севастополя. Тем не менее крымские власти не отказались от идеи лишить Януковича его собственности: в январе 2016 года губернатор аннексированного Севастополя Сергей Меняйло (ныне занимающий пост полномочного представителя Владимира Путина в Сибирском федеральном округе) публично заявил, что строительство на территории мыса Айя будет приостановлено, а резиденция бывшего украинского президента перейдет в собственность российского государства. "Мы приостановили там все работы. Они построили забор, там проходит альпинистская тропа. Мы подали в суд, чтобы забор снесли. Сейчас этим вопросом занимаются на федеральном уровне. Скорее всего, объект станет государственным имуществом. Дальнейшее предназначение будет решаться на государственном уровне", – сказал Меняйло.

Сейчас стройка на мысе Айя продолжается, но очередным собственником "крымского Межигорья" стало вовсе не государство. Как выяснили авторы расследования из волонтерского проекта "Муниципальный сканер", новые владельцы резиденции – юридические лица, связанные с ближайшим окружением Владимира Путина: Геннадием Тимченко, Петром Колбиным и Сергеем Рудновым, сыном Олега Руднова, основателя Балтийской медиа-группы. Имя последнего фигурирует также в недавнем расследовании "Дождя" о вилле Селлгрена, которую телеканал называет "дачей Путина в Ленинградской области". При этом еще в начале 2016 года в крымских СМИ публиковалась информация о том, что бывшая резиденция Виктора Януковича будет передана на баланс Управления делами президента РФ.

О том, как "крымское Межигорье" переходило из рук в руки и в итоге стало достоянием друзей Путина, в интервью Радио Свобода рассказывает один из авторов расследования "Муниципального сканера" Михаил Маглов:

– Что мы знаем о резиденции на мысе Айя? Что она из себя представляет? Кому она принадлежала до аннексии Крыма?

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– Первые упоминания об этой резиденции появились примерно в 2010 году, про нее написала украинский журналист Татьяна Черновол, когда она увидела, что недалеко от Севастополя на мысе Айя строится довольно большая вилла. Потом про нее делал расследование украинский журналист Сергей Лещенко. Под эту резиденцию вырубался реликтовый лес, был построен большой забор, был перекрыт доступ к морю. Это привлекало большое внимание жителей Севастополя, которые, естественно, выступали против того, что фактически захватывается берег. Тогда украинские журналисты установили, что эта строящаяся вилла связана с компанией "Норд-2007", которая также фигурировала в истории строительства основной резиденции Виктора Януковича в Межигорье. Схема владения этими активами была довольно запутанной, все следы вели в офшоры. Но факт остается фактом: и Межигорье, и вилла на мысе Айя, которая тогда только начинала строиться, так или иначе были связаны с семьей Виктора Януковича.

Официально строительство резиденции Виктора Януковича на мысе Айя называлось "реконструкцией базы отдыха":

На момент аннексии Крыма строительство было в самом разгаре. Когда протестующие под Киевом попали на территорию Межигорья, на следующий день севастопольские активисты и журналисты зашли на территорию этой недоступной ранее виллы и увидели, что находится внутри. Там есть основное здание с очень высокими потолками, с бассейнами. Довольно большая площадь. Вокруг какие-то вспомогательные сооружения. Вилла автономная, потому что там построена своя котельная, сделано берегоукрепление. На данный момент ее строительство еще не закончено. Даже сейчас российский реестр недвижимости говорит, что готовность строительства у разных ее зданий составляет от 70 до 90%.

– Что произошло с этой виллой после аннексии Крыма? Как она перешла из рук Виктора Януковича и его семьи к друзьям Путина?

– Во-первых, семья Виктора Януковича перерегистрировала эту украинскую компанию, "Норд-2007", в российском реестре юридических лиц. И какое-то время она продолжала строительство. У них были суды, потому что прокуратура Севастополя, например, добивалась сноса некоторых строений на этой территории, там котельная как раз и берегоукрепление. Суд сначала постановил снести, а потом отменил это решение. Они судились по поводу аренды земли, в общем, были какие-то операции. В феврале 2016 года они уже оформили здание в Росреестре, а в мае право собственности перешло от компании Януковичей к компании, которая называется ООО "Шанс". Она принадлежит абсолютно номинальному владельцу, который является генеральным директором. Но мы проследили, что это ООО "Шанс" параллельно, кроме покупки этой виллы, занималось разными спорами относительно бывших помещений Укрсоцбанка, которые в итоге отошли в пользу банка "Россия" (часть помещений была отсужена, часть они купили).

Банк "Россия" – это банк друзей Путина, где ключевыми акционерами являются братья Ковальчуки, Геннадий Тимченко, Петр Колбин, виолончелист Ролдугин. Банк "Россия", естественно, за свою работу на полуострове попал под всевозможные международные санкции, и уже в 2017 году компания ООО "Шанс" продала все это имущество (или передала, мы не знаем точно) компании ООО "Берег", которая, в свою очередь, полностью принадлежит АО "Голден Гейт". У нас нет полного списка акционеров этого акционерного общества, но мы знаем, что генеральным директором и "Берега", и "Голден Гейта" является Павел Зайцев, который учредил нескольких некоммерческих партнерств вместе с менеджерами банка "Россия", теми же Геннадием Тимченко, Петром Колбиным, а также предполагаемым зятем Путина Николаем Шамаловым. Держателем списка акционеров "Голден Гейт" является та же самая компания, которая является держателем списка акционеров банка "Россия".

– Можно ли предположить, как будет в будущем использоваться эта резиденция? В чьем именно распоряжении она будет находиться?

– Жители Севастополя, которые выступали против этого строительства, после того как они вошли в состав России, были очень рады. Они писали на севастопольском форуме: "Давайте эту резиденцию отдадим городу, сделаем детский лагерь, пансионат, чтобы все это было для жителей города". Естественно, эта вилла, стоящая за огромным забором, будет использоваться только частными лицами. Никаких других форм ее использования при объемах вложений туда представить просто невозможно.

Жители Севастополя писали: давайте эту резиденцию отдадим городу, сделаем детский лагерь, пансионат

Что же касается того, кто конкретно ей пользуется и будет пользоваться, – это сложный вопрос. На прошлой неделе телеканал "Дождь" рассказал про виллу под Выборгом в Ленинградской области, которая, как утверждают местные жители и их источники, используется Владимиром Путиным. Но опять же, с точки зрения собственности там все оформлено примерно на этот же самый круг лиц, в том числе на сына Олега Руднова Сергея. Олег Руднов умер в 2015 году. Это создатель Балтийской медиа-группы, который тоже дружил с Путиным. Когда он умер, Путин официально выражал соболезнования его семье. Все активы Руднова перешли по наследству к его сыну Сергею. Это примерно одна и та же финансовая группа, членов которой многие расследователи осторожно называют "кошельками Путина". Это невозможно юридически утверждать на 100%. Но если собрать в кучу все активы, все операции, то многое на это указывает – в том числе утверждение об использовании Путиным виллы Селлгрена в Выборге. Источники говорят, что ею пользуется Путин, но она ему не принадлежит. Более того, "Собеседник" и "Дождь" узнали, что даже семейный дом Путина в Ленинградской области в итоге оформлен на Сергея Руднова. Почему дом Путина оформлен не на Путина, а на Сергея Руднова? Это вызывает большие вопросы о том, в чьих интересах действуют эти люди. Юридически это, конечно, не является активами Путина, но как обстоит дело фактически – только предстоит узнать в будущем. Сообщения о том, что Межигорье и резиденция на мысе Айя лично принадлежат Януковичу, тоже в свое время строились на такого рода предположениях. Но в итоге было подтверждено, что все это действительно является его собственностью, – говорит Михаил Маглов.

В среду "Фонд борьбы с коррупцией" Алексея Навального подтвердил, что информация о вилле Селлгрена под Выборгом, опубликованная телеканалом "Дождь", совпадает с результатами расследования фонда. Навальный в своем блоге опубликовал видеоролик, в котором фигурируют все те же "кошельки Путина", что и в расследовании "Муниципального сканера" о резиденции на мысе Айя. Навальный, в частности, обратил внимание, что на подъезде к вилле Селлгрена стоит указатель на базу отдыха компании "Сибур", акции которой принадлежат бизнесменам Геннадию Тимченко и Кириллу Шамалову. Как сообщил 24 августа телеканал "Дождь", до 2014 года компанией "Север" владел глава Балтийской медиа-группы Олег Руднов. Кроме этого, как утверждается в расследовани "Дождя", "Север" тесно связан с курортом "Игора" еще одного "друга Путина", Юрия Ковальчука. Именно здесь, как писало в свое время агентство Reuters, отмечали свадьбу предполагаемая дочь Владимира Путина Катерина Тихонова и Кирилл Шамалов.