"Морские традиции" Путина

Скромное пожертвование в некоммерческую организацию – "катер" стоимостью 1,5 миллиарда рублей – привлек внимание расследователей, занимающихся изучением активов ближайшего окружения Владимира Путина.

История "крымской дачи Виктора Януковича", о которой Радио Свобода писало в конце лета, вывела волонтеров антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер" на роскошную яхту, которая была замечена в августе и в сентябре 2017 года недалеко от резиденции российского президента под Геленджиком, в поселке Прасковеевка Краснодарского края. Появление яхты у берегов резиденции совпало по времени с очередной "пропажей" Путина из информационного поля, которую некоторые журналисты интерпретировали как его неофициальный отпуск.

В числе богатств, владение которыми приписывают Владимиру Путину, есть несколько морских и речных судов. В докладе "Жизнь раба на галерах", написанном в 2012 году назад Борисом Немцовым и Леонидом Мартынюком (спустя 5 лет первый убит, второй – был вынужден эмигрировать из России) Путину, его администрации и ближайшему окружению приписывались 4 судна: яхта представительского класса "Сириус", рассчитанная на 11 гостей и 12 членов экипажа, 57-метровая 5-палубная яхта "Олимпия", а также теплоход "Россия" и VIP-катер "Буревестник". Теперь, как уверен волонтер "Муниципального сканера" Михаил Маглов, к их числу можно причислить и "Шеллест", оказавшийся не "катером", а 46-метровой яхтой модели 46STEEL, рассчитанной на 10 гостей и 9 членов экипажа и построенной в 2015 году на итальянской верфи Sanlorenzo. Об истории этой яхты и о том, какие отношение к нем может иметь российский президент, Михаил Маглов рассказал в интервью Радио Свобода.

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– Чем интересна яхта "Шеллест"? Как она попала в поле вашего зрения и кому, как вы думаете, она может принадлежать, кем может использоваться?

– Яхта "Шеллест" впервые была нами замечена, когда около месяца назад мы занимались изучением истории о том, как недостроенная вилла на мысе Айя в Крыму перешла от семьи Януковичей в собственность финансовой группы, связанной с акционерами банка "Россия": Юрием Ковальчуком, Геннадием Тимченко, виолончелистом Ролдугиным, другом детства Путина Колбиным. Когда мы смотрели собственников этой крымской виллы, к кому она перешла, то увидели, что вилла принадлежит ООО "Берег", которое, в свою очередь, принадлежит акционерному обществу "Golden Gate". Мы нашли директора и учредителя этих компаний, его зовут Павел Дмитриевич Зайцев. Мы, естественно, стали смотреть, где же он еще встречается, в каких юридических лицах, и увидели, что он является генеральным директором в некоммерческой организации, которая учреждена как раз Петром Колбиным и Геннадием Тимченко, а также является учредителем некоммерческого партнерства "Возрождение морских традиций". Это некоммерческое партнерство было учреждено изначально этим Павлом Зайцевым и членом Совета директоров банка "Россия" Дмитрием Мансуровым.

Яхта модели 46STEEL - фото из официального инстаграм-аккаунта верфи Sanlorenzo:

– Что известно об этом некоммерческом партнерстве, чем оно занимается?

– Какой-то большой деятельности у этой организации мы не увидели, но пошли смотреть отчеты, которые опубликованы на страничке этой некоммерческой организации на портале Министерства юстиции. Там мы обнаружили, что в 2015 году на баланс этого некоммерческого партнерства поступило пожертвование из-за границы. Оно было описано как "Катер Шеллест" стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Это сразу вызвало у нас вопросы: было очевидно, что это не простой катер. Мы нашли его: это оказалась полноценная яхта, довольно хорошего уровня и соответствующей цены, которая была сначала приписана к портам в разных оффшорах, а в 2015 году появилась в российском морском регистре и сейчас приписана к порту Геленджик.

Фрагмент отчета некоммерческого партнерства "Возрождение морских традиций" о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, включая полученные от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства. Полностью отчет доступен на сайте Минюста по ссылке (.pdf):

​– Какие косвенные или прямые признаки могут указывать на то, что эта яхта принадлежит представителям ближайшего окружения Владимира Путина?

– У нас на самом деле уже довольно много пересечений, которые об этом говорят. Первое вытекает из расследования по вилле Януковича в Крыму, которое я уже упомянул. Второе заключается в том, что членом некоммерческого партнерства "Возрождение морских традиций", кроме Зайцева и Мансурова, является еще и Ирина Веселова. Если мы посмотрим другие компании, в документах которых она фигурирует, то увидим, что она является генеральным директором и учредителем ООО "Стандарт". Эта же компания владеет доменным именем llcinvest.ru, которое используется в электронной почте, указанной в российском морском регистре применительно к этой яхте в качестве контактных данных компании, которая занимается ее обслуживанием.

ООО "Стандарт" зарегистрировано в Санкт-Петербурге, на 11-й линии Васильевского острова, дом 38а. Мы посмотрели, какие еще компании зарегистрированы по этому адресу, и выяснили, например, что среди них есть компания "Игора Драйв", это ключевой собственник расположенного под Петербургом горнолыжного курорта "Игора", который принадлежит двоюродному племяннику Владимира Путина Михаилу Шеломову. Именно на этом горнолыжном курорте, как писали СМИ, праздновала свадьбу одна из дочерей Путина (Катерина Тихонова – Прим. РС).

Вторая компания, которая связывает яхту "Шеллест" и Путина, это ООО "Евроресурс", которое тоже зарегистрировано на 11-й линии Васильевского острова, 38а. ООО "Евроресурс" принадлежит компании на Британских Виргинских островах, поэтому мы не можем посмотреть, кто является его непосредственным собственником, но эта компания фигурировала в расследовании газеты "Собеседник", когда они узнали, что именно "Евроресурс" владеет особняком "Клейнмихель" на Каменном острове в Санкт-Петербурге. Особняк "Клейнмихель" называют "Домом приемов администрации президента". Сейчас данные о том, кто является его собственником, засекречены, но "Собеседник" выяснил, что последний раз собственником особняка упоминалось как раз ООО "Евроресурс".

И третье пересечение: все эти персонажи фигурируют в недавнем расследовании телеканала "Дождь", когда они писали про виллу в Выборгском районе Ленинградской области, которая, как сообщают их источники, строится для использования Владимиром Путиным. Опять же, все это фактически записано на одну большую финансовую группировку, которую называют "кошельком Владимира Путина".

– В последний раз, если верить сайтам, которые отслеживают местоположение морских судов, эта яхта была замечена в Краснодарском крае, в Черном море, у города Геленджик, рядом с так называемым "дворцом Путина" в Прасковеевке. Что это за дворец, что мы о нем знаем?

– Действительно, у нас есть архивные локации нахождения этой яхты, и там есть несколько точек передвижения вдоль побережья Краснодарского края, в районе Геленджика, недалеко от этой виллы в Прасковеевке. Когда мы наткнулись на эту яхту, то мы видели ее передвижения в режиме реального времени.

Передвижения яхты "Шеллест" в районе Геленджика, данные сайта sailwx.info:

В конце августа телеканал "Дождь" давал новость о том, что Владимир Путин пропал. Как это бывает примерно раз в год, когда центральные телеканалы начинают кормить население так называемыми "консервами" – заранее отснятыми материалами с Путиным, а сам он нигде не появляется и в реальности не проводит никаких официальных встреч. Существует предположение, что в это время Владимир Путин находится в отпуске. И ровно в это же время эта яхта стояла на рейде у так называемой "дачи в Прасковеевке". Она стояла в море несколько дней, и мы просто наблюдали за этим в режиме онлайн.

"Дача" в Прасковеевке – это громкая история, которая относится к 2011-13 годам, когда общественность узнала о строительстве довольно большой резиденции под Геленджиком. Сначала говорили, что дача строится под Владимира Путина, потом стали появляться новые детали. Потом человек из окружения Путина, Сергей Колесников, был вынужден уехать из России и рассказал, как осуществлялось финансирование строительства этой дачи, потому что он был вовлечен во все эти финансовые схемы. Он рассказал, как в этом участвовал Николай Шамалов (отец Кирилла Шамалова, предполагаемого мужа Катерины Тихоновой – Прим. РС). Когда мы занимались расследованием деятельности братьев Ротенбергов, мы видели кипрскую компанию, которая в своей отчетности указывала, что она выделяла миллионы долларов, которые тоже шли на строительство этой дачи в Прасковеевке. Архитектором этой дачи был итальянский гражданин, который потом получал очень приличные бонусы в виде недвижимости в Краснодарском крае, причем по соседству с семьей бывшего руководителя ФСО, а ныне главы Росгвардии Золотова. У этого же итальянца вскоре после постройки дачи появился в России бизнес, причем опять-таки с людьми из окружения Владимира Путина.

– Описанная вами схема, в которой одну из главных ролей играет некоммерческая организация, напоминает расследования об активах Дмитрия Медведева, которые, по данным Фонда борьбы с коррупцией и "Собеседника" также записаны на некоммерческие и благотворительные фонды.

– Да, так получилось, что мы раскрыли эту яхту после того, как "Собеседник" начал изучать структуру этих некоммерческих организаций у финансовой группы, связанной с банком "Россия". Это большая сеть. И да, это отчасти пересекается с тем, что Навальный рассказал о дорогостоящих активах Дмитрия Медведева. Все прекрасно понимают, что ни Владимир Путин, ни Дмитрий Медведев никогда ничего не будут записывать на себя лично, кроме какой-то советской "Волги". Юридически они не владеют ничем. Ну, тут можно только вспомнить прекрасный фильм "Берегись автомобиля": "Ничего у тебя нет, ты голодранец, все записано на жену, тещу и тестя", – говорит Михаил Маглов.

Как пишет "Собеседник" со ссылкой на неназванный источник на "рынке элитных яхт", сейчас владельцы "Шеллеста" рассматривают возможность продажи или обмена яхты на более крупную модель – например, 52-метровую "Sanlorenzo 52Steel". Ее площадь на 20 процентов превышает площадь "Шеллеста" и включает в себя пляжную зону, полноценный бассейн и террасу.