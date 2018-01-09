СМИ: в Ленобласти госпитализированы сотни военнослужащих

В Ленинградской области сотни военнослужащих с пневмонией, ангиной и бронхитом госпитализированы на январских праздниках. При этом командование не объявляет об эпидемии, сообщает местное интернет-издание 47news.ru.

По данным портала, больные поступают в медицинские учреждения с конца декабря, а общее число госпитализированных за минувший месяц приблизилось к тысяче.

В комитете по здравоохранению областного правительства журналистам рассказали, что солдатам не вызывают скорую помощь, чтобы информация о росте заболеваемости не предавалась огласке. Официальная статистика при этом занижается.

Один из призывников рассказал изданию 47news.ru, что в госпиталь увозят только тех, у кого поднимается температура. При этом из-за отсутствия скорых санитарную машину приходится подолгу ждать.

В пресс-службе Западного военного округа, в свою очередь, утверждают, что "информация о тяжелой эпидемиологической ситуации в некоторых воинских частях" не соответствует действительности.