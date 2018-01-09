В штаб Собчак в Петербурге принесли записку "Убей. Съешь. Повтори"

Сотрудники петербургского штаба Ксении Собчак во вторник вызвали полицию после того, как в помещение пришел неизвестный и оставил записку с надписью "Убей. Съешь. Повтори".

Координатор штаба Николай Артеменко рассказал "Новой газете", что записка находилась в пакете вместе с книгами Пелевина и Кастанеды. Мужчина, который его принес, сказал "Мы всех вас вынесем". Он также признался, что нанес на стену здания антисемитскую надпись.

Полицейские заявили, что не могут квалифицировать случившееся как угрозу жизни и безопасности сотрудников штаба.

В конце декабря Ксения Собчак подала документы для участия в выборах президента России. Телеведущая называет себя кандидатом "против всех". СМИ сообщали о возможной причастности администрации президента к выдвижению телеведущей, однако она отрицает связь с Кремлем.