В Королеве при обходе домов избит сборщик подписей за Собчак

В подмосковном Королеве избит сборщик подписей за кандидата в президенты Ксению Собчак. По данным "Новой газеты", нападение на Сергея Силюкова произошло 7 января, когда он обходил квартиры в собственном доме. Один из жильцов агрессивно отреагировал на предложение поставить подпись за Собчак.

"Новая газета" и телеканал "Дождь" выяснили, что Силюков ранее был членом прокремлевских движений НОД и SERB. Он рассказал, что ушел из НОД из-за "антисемитизма" в этой организации, а также после нападения ее активистов на пикет "Солидарности" в Москве.

Сергей Силюков заявил, что в Королеве он познакомился со сторонниками Алексея Навального и рассказал им, что знает о причастности активистов SERB к нападению на оппозиционера с зеленкой. Силюков добавил, что решил поддержать Ксению Собчак, когда узнал, что Навального не допустят до участия в выборах.