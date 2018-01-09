Десятки российских бизнесменов купили гражданство Мальты

Десятки российских бизнесменов в последние три года получили гражданство Мальты, согласившись инвестировать свои деньги в мальтийскую экономику. Это, в частности, основатель и совладелец интернет-компании "Яндекс" Аркадий Волож, владелец инвестиционно-девелоперской компании Борис Минц. Среди "новых мальтийцев" – один из крупнейших российских землевладельцев Игорь Худокормов и главный управляющий директор и зампред правления "Альфа-Банка" Алексей Марей. Об этом сообщает РБК.

На сайте правительства Мальты опубликован документ, согласно которому за последнее время по меньшей мере 730 человек с известными в России именами стали новыми гражданами островного европейского государства.

Программа "Гражданство Мальты за инвестиции" была принята правительством Мальты в ноябре 2013 года и получила одобрение Европейской комиссии. Согласно программе, гражданство Мальты (а следовательно, Евросоюза, куда Мальта входит с 2004 года) может получить частный инвестор в обмен на пожертвование в размере 650 тысяч евро. 70 процентов этой суммы – идет в фонд Национального развития и социальной политики Мальты, остальные деньги – напрямую в госбюджет.