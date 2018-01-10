"Любой оппонент будет наказан"

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов обратился в Следственный комитет РФ с требованием провести проверку дела главы чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева. Его задержали 9 января в Курчалоевском районе Чечни, в автомобиле правозащитника, по официальным данным, полицейские обнаружили пакет с веществом, похожим на марихуану. По информации председателя Совета "Мемориала" Александра Черкасова, Титиеву инкриминируется хранение наркотиков в особо крупном размере.

По мнению Михаила Федотова, СК России должен провести проверку задержания Титиева на предмет возможного подброса наркотиков. По словам Федотова, Совет занимается этим вопросом второй день и держит ситуацию "под контролем":

Это не проходная история

– Мы этим занимаемся еще со вчерашнего дня, как только стало известно о задержании Оюба Титиева, – сообщил Михаил Федотов в интервью Радио Свобода. – Мы также направили обращение руководству МВД России и рассчитываем на то, что это заставит правоохранительные органы на местах очень тщательно отнестись ко всем доказательствам, которые они собирают, отнестись серьезно к данному делу. Это не проходная история, – полагает глава СПЧ.

По словам Федотова, задержание Титиева может быть связано с его деятельностью:

Должно быть возбуждено дело по подбросу наркотиков

– Оюб Титиев – известный чеченский правозащитник, человек очень уважаемый, ему 60 лет. И в правозащитном сообществе он пользуется огромным авторитетом. Поэтому предположить, что это он сам перевозил наркотики, довольно сложно. Но все нужно проверять, любую версию нужно проверять. В том числе нужно проверить версию о том, что наркотики были подброшены. Вот почему мы считаем важным, чтобы одновременно было возбуждено уголовное дело по подбросу наркотиков. Мы держим дело на контроле, – сообщил РС Михаил Федотов.

На сайте МВД по Чеченской республике сообщается, что сотрудники полиции остановили автомобиль Оюба Титиева "в ходе профилактических мероприятий на автодороге Ойсхар – Курчалой – Мескер-Юрт. При досмотре машины в ее салоне полицейскими обнаружен полимерный пакет с веществом растительного происхождения со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов", – говорится на сайте ведомства.

По данным МВД, изъятое вещество направлено на исследование в экспертно-криминалистический центр, а сам Титиев проходит медицинское освидетельствование.

В настоящее время Титиев содержится в Курчалоевском РОВД. По информации СМИ, там его навестила местная правозащитница Хеда Саратова. Только вместе с ней к Титиеву пустили его адвоката, который до этого не мог попасть в отделение. По информации Саратовой, видимых следов побоев на Титиеве нет. Он также отрицает, что найденный пакет с наркотиками принадлежит ему.



О задержании Оюба Титиева одной из первых рассказала глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина:

Я совершенно твердо знаю, что это фальсификация

– Я совершенно твердо знаю, что это фальсификация, – говорит правозащитница. – Это человек, которого я знаю много лет, это человек удивительно положительный, и никогда в жизни рядом с ним не было никакой марихуаны. А если еще учесть, что это стандартный способ избавляться от каких бы то ни было оппонентов, и, к сожалению, не только в Чечне, но в Чечне в первую очередь, то вообще и вопрос не стоит о том, что это может быть реальностью, – считает Светлана Ганнушкина.

Она уверена, что дело против Оюба Титиева связано с его правозащитной работой:

Он координирует проект по противодействию дискриминации в пенитенциарной системе выходцев с Северного Кавказа

– Он занимается мониторингом нарушений прав человека в Чеченской республике, этим он занимается как сотрудник Правозащитного центра "Мемориал". И как сотрудник Комитета "Гражданское содействие" он координирует проект по противодействию дискриминации в пенитенциарной системе выходцев с Северного Кавказа. Это проблема, которая стоит давно, потому что в пенитенциарной системе оказалось много людей, прошедших чеченскую войну, принесших с собой большой потенциал агрессии, травмированное сознание и отношение к кавказцам как к врагам. И вот после войны они пошли работать в пенитенциарную систему, поэтому там кавказцам нелегко, и прежде всего чеченцам. И это прекрасно понимали. В общем, все президенты Чечни, с которыми я была знакома, по очереди говорили, что они добьются пересмотра чеченских дел, но ни один из них, на самом деле, этого не сделал, в том числе и Рамзан Кадыров. А мы стараемся помочь этим ребятам справиться с условиями содержания, с дискриминацией, и иногда способствуем тому, чтобы были пересмотрены приговоры, хотя это фактически не удается. Тем не менее, когда вот так же очевидно, что приговоры несправедливы, мы стараемся им как-то помогать. И этим занимался Оюб. Рамзан Ахматович этим не занимается, – рассказала Светлана Ганнушкина.

По ее словам, подбрасывание наркотиков критикам власти – довольно распространенная практика в Чечне:

Только что вышел из заключения Руслан Кутаев, которому тоже подбросили наркотики

– Это фактически может произойти с любым оппонентом, – говорит Ганнушкина. – Только что вышел после четырехлетнего заключения Руслан Кутаев, которому в машину тоже подбросили наркотики. И даже непонятно, были ли они подброшены, потому что наркотики в деле Кутаева фактически существовали только в протоколе, как вещдоков их не было, они куда-то исчезли. И Кутаев отсидел четыре года, он тоже был таким открытым оппонентом Рамзана Кадырова. Понимаете, Кутаев и наркотики – это совершенно смешно! Потому что этот человек был ярым поборником здорового образа жизни, – уверена глава "Гражданского содействия".

По ее мнению, чеченские власти фальсифицируют дела против своих критиков при полной поддержке федерального центра:

Они уверены в своей неуязвимости, безнаказанности и вседозволенности

– Это просто открытая и беззастенчивая фальсификация, которая показывает, что им можно все, – полагает правозащитница. – Этим они показывают, что их поддерживает Москва, что Рамзана Ахматовича поддерживает Владимир Владимирович, им можно все, и любой их оппонент будет наказан. Это самый простой способ. Они уверены в своей абсолютной неуязвимости, безнаказанности и вседозволенности. Рамзан Кадыров чувствует себя хозяином, и это еще накладывается на его менталитет, не на чеченский менталитет, а можно сказать, что это его собственное состояние, представление о мире. Он считает себя хозяином, он считает, что в Чечне он единовластный хозяин, гарант всего. Его представление о независимости кого бы то ни было абсолютно дикое, – полагает Светлана Ганнушкина.

С просьбой прокомментировать задержание главы чеченского "Мемориала" Оюба Титиева Радио Свобода обратилось к начальнику информационного управления Главы и Правительства Чеченской республики Альви Каримову:

– Радио Свобода является рупором дезинформации, распространения лжи и фальши о Чеченской республике. Для этого Радио Свобода, финансируемое конкретно США, учредило целый ряд СМИ, которые ежедневно тиражируют измышления, ложь, дезинформацию о Чеченской республике, которые ни на чем не основаны, носят необъективный характер, никогда не говорится ничего объективного. Мы никогда не просили и никого не просим говорить что-то хорошее о Чеченской республике, но уважающий себя журналист, тем более который получает зарплату от США, которые якобы демократическая страна, где объективная информация, должен хотя бы видимость создавать того, что говорит правду. Вы возьмите любую публикацию Радио Свобода, касающуюся Чеченской республики, – нет ни одного слова правды. Ни одного! Открываю свежую публикацию: "Рамзан Кадыров удалил своего четвероюродного брата Адама Зелимханова из друзей ВКонтакте..." Адама Зелимханова во ВКонтакте нету, и никто его никуда не удалял, и сколько бы вы об этом ни мечтали, не удалит ниоткуда.

– А можно ли с вами поговорить о деле Оюба Титиева, которого вчера задержали в Курчалоевском районе? Как пишут СМИ, ему уже предъявляют обвинение в хранении наркотиков в особо крупном размере, эта информация есть на сайте МВД. Коллеги Титиева считают, что наркотики ему подбросили, а обвинение сфабриковано, – это Олег Орлов, Александр Черкасов, Светлана Ганнушкина. Михаил Федотов, глава Совета по правам человека при президенте, обратился в МВД с просьбой проверить это дело.

– Я не могу утверждать ни то, ни другое. Как могут знать находящиеся в Москве Орлов, Черкасов и другие, подбросили или не подбросили. Я не знаком с Титиевым, никогда с ним не встречался, не разговаривал, не видел его никогда, поэтому я не могу ничего говорить по этому вопросу. Но я знаю, что нет никаких объективных причин для того, чтобы Титиеву или кому-то другому подбрасывать наркотики. Ради чего? Кому он мешает?

– Чтобы дискредитировать его деятельность. Он критикует власти Чечни, главу Чечни.

– Где вы видели, чтобы он критиковал главу Чеченской республики?

– Он занимается правозащитной деятельностью после того, как убили Наталью Эстемирову...

– Простите, но это ваши измышления, что он критикует и так далее. Покажите мне хоть одну публикацию, где господин Титиев критикует главу Чеченской республики. Ну, и что, если критикует? И вы критикуете, и ваши корреспонденты, которых целая дюжина, критикуют, ну, и что, им наркотики подбрасывают?

– Могут ли власти Чечни гарантировать безопасность Оюба Титиева?

– А при чем тут власти Чеченской республики? Если судить по сообщениям, на которые вы ссылаетесь, Оюб Титиев задержан и находится в каком-то изоляторе МВД. И какие гарантии?

– А что, МВД не подчиняется президенту Рамзану Кадырову?

– Кроме того, что вы, как журналист, задаете нелогичные вопросы, вы и Конституцию, и закон об МВД не знаете. У нас есть единая система МВД Российской Федерации, в которой есть министр МВД РФ, который подчиняется напрямую президенту РФ. В следственном изоляторе города Грозного сейчас, не знаю, может быть, 50 человек, может быть, 100 человек, которые по подозрению в совершении преступлений там находятся, и всем глава республики что-то должен гарантировать. Его безопасность гарантирует закон, а все остальное – это ваши измышления.

– То есть закон на территории Чеченской республики действует, да?

– Закон не действует там, откуда вас прислали, у вас в Вашингтоне, а в Чеченской республике закон действует на сто процентов, – сказал в интервью Радио Свобода Альви Каримов.

Член Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов рассуждает о том, что конкретно могло стоять за задержанием Оюба Титиева:

В последние месяцы мы проверяли сообщения о массовых расстрелах людей

– В последние месяцы мы занимались проверкой сообщений, которые были опубликованы в "Новой газете", о массовых расстрелах людей, подозреваемых в связях с боевиками. Их похищали, увозили из дома, после чего они пропадали. Есть все основания думать, что они были казнены. Понятно, что эта информация крайне болезненна для господина Кадырова, без прямого указания или даже приказа которого подобное не могло быть совершено, и возможно, это в очередной раз очень сильно напрягло их по отношению к нам. Возможно, это совпадение, но 25 декабря господин Магомед Даудов, председатель парламента Чеченской республики, сделал заявление в связи с тем, что господина Кадырова в США поставили в так называемый "список Магнитского". Господин Даудов прямо возложил вину на, как он сказал, так называемых правозащитников и журналистов. Дальше он говорит: "Эти комитеты, эти различные центры и журналисты..." Что он имеет в виду под комитетами? Понятно, что "Комитет против пыток", который господин Кадыров тоже неоднократно называл "врагами народа". Что такое центры? Правозащитный центр "Мемориал". А дальше он прямо говорит: "Доколе эти враги будут свободно ходить и действовать на территории России? А не пора ли их изолировать от здорового общества?" И замечательный просто конец: "Если в России не было бы моратория (понятно какого – на смертную казнь), то следовало бы с ним поступить просто: "салам алейкум и все". То есть это очень слабо завуалированный призыв убить, мораторий мешает просто им. Я думаю, что то, что он сказал, и то, что потом произошло с Оюбом, – звенья одной цепи. Это заявление было прямым, публичным призывом расправиться с правозащитниками. Ведь "Мемориал" – последняя и сейчас уже, к сожалению, единственная реально независимая правозащитная структура, которая продолжала работать на территории Чечни, – считает Олег Орлов.

Оюб Титиев работает в чеченском "Мемориале" много лет, он возглавил организацию после убийства Натальи Эстемировой в июле 2009 года. Оюбу Титиеву неоднократно угрожали по факту его деятельности в Чечне.