Главу чеченского "Мемориала" обвинили в хранении наркотиков

Руководителю чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюбу Титиеву официально предъявлены обвинения в хранении наркотиков в крупном размере. Шалинский городской суд Чечни в четверг изберет ему меру пресечения. Об этом агентству "Интерфакс" сообщил глава совета "Мемориала" Александр Черкасов.

Оюб Титиев был задержан во вторник по дороге на работу. Его доставили в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Во второй половине дня в МВД республики сообщили, что правозащитника обвиняют в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам задержанный отрицает вину. В четверг стало известно, что полицейские выгнали из дома его родственников, заявив, что ищут брата и сына Титиева.

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. Среди них – Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch и Front Line Defenders и Amnesty International. В совместном заявлении организаций говорится, что российские власти препятствуют работе правозащитников в Чечне.