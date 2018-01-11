Главу чеченского "Мемориала" арестовали на два месяца

Шалинский городской суд Чечни арестовал на два месяца руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева. Об этом сообщил адвокат Пётр Заикин. 12 января защита намерена обжаловать решение суда.

Титиева обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере.

Титиева задержали 8 января по дороге на работу. Его доставили в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Позднее в МВД республики сообщили, что правозащитника обвиняют в хранении 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Титиев отрицает вину. В четверг стало известно, что полицейские выгнали из дома его родственников, заявив, что ищут брата и сына Титиева.

Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. Среди них – Международная федерация за права человека, Норвежский Хельсинкский комитет, Human Rights Watch и Front Line Defenders и Amnesty International. В совместном заявлении организаций говорится, что российские власти препятствуют работе правозащитников в Чечне. "Мемориал" считает дело Титиева сфабрикованным.