В Тбилиси потребовали расследовать гибель подозреваемого в терроризме

В центре Тбилиси, у здания правительства Грузии состоялась акция протеста ряда неправительственных организаций, требующих тщательно расследовать обстоятельства смерти 18-летнего уроженца Панкисского ущелья Темирлана Мачаликашвили. Он получил смертельное ранение во время антитеррористической операции 26 декабря.

В акции протеста приняли участие несколько сотен человек. Они вышли по призыву правозащитных организаций "Центр изучения и мониторинга прав человека", "Правозащитный центр", студенческого объединения "Аудитория №115", а также общественного движения "Белый шум".

Участники митинга потребовали от властей расследовать правомерность действий бойцов спецназа МВД Грузии 26 декабря прошлого года. Тогда в ходе операции против пособников полевого командира террористической группировки "Исламское государство" Ахмеда Чатаева были арестованы несколько чеченцев-кистинцев. Один из них, 18-летний Темирлан Мачаликашвили, по утверждению Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии, попытался взорвать гранату, но был тяжело ранен выстрелом в голову и скончался не приходя в сознание 10 января.

Родители погибшего молодого человека утверждают, что никакой гранаты у не было, однако боец спецназа всё равно выстрелил.

Правозащитники и представители молодежных организаций, пришедшие к зданию правительства, принесли цветы и зажгли свечи. Они потребовали усиления демократического контроля над действиями СГБ. Участники акции держали в руках плакаты с надписями: "Требуем ограничить всевластие СГБ" и "Требуем эффективного расследования".

Находившиеся на месте полицейские никак не вмешивались в развитие событий.

Предновогодняя антитеррористическая операция в Панкисском ущелье стала продолжением событий 21–22 ноября в Тбилиси, где в результате боя, длившегося почти сутки, была уничтожена группировка Ахмеда Чатаева. Грузинские спецслужбы, обезвредившие эту группировку в тесном сотрудничестве с турецкими и американскими коллегами, утверждают, что группа Чатаева смогла проникнуть в Грузию из Турции, обосноваться в Тбилиси и достать огромный арсенал оружия с помощью некоторых жителей Панкисского ущелья – региона Грузии на границе с Чечней с преимущественно чеченским населением.