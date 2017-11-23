В Тбилиси ликвидированы трое подозреваемых в тероризме

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ), сообщая о антитеррористической операции, проведённой накануне в Тбилис, отказалась назвать имена и гражданство подозреваемых в терроризме, за исключением гражданина Грузии, арестованного ещё до начала спецоперации. Впрочем, компетентные источники утверждают, что иностранцы, погибшие во время боевых действий в Тбилиси - выходцы из Чечни.

Как сообщает корреспондент Радио "Свобода" в Тбилиси, утром в четверг, СГБ опубликовала последние данные, согласно которым, в результате масштабной спецоперации на улице Святого отца Габриэла Юродивого, погибли трое подозреваемых в терроризме. Четвёртый член той же группировки, гражданин Грузии, уроженец Панкисского ущелья Ризван Горнакашвили был арестован ещё до начала операции и сейчас даёт показания.

В ходе боёв погиб один и получили ранение трое бойцов частей спецназначения МВД и СГБ. Раненых навестил премьер-министр Георгий Квирикашвили. В заявлении для прессы премьер попросил общественность с пониманием отнестись к невозможности, на данном этапе, раскрытия всех подробностей проведённой масштабной операции.

Эксперт по терроризму Нино Бурчуладзе заявила в интервью РС, что по её данным, все трое подозреваемых в терроризме, ликвидированные в ходе боя - выходцы из Чечни. По словам собеседницы РС, они воевали в Сирии или в Ираке на стороне запрещённой в РФ группировки "Исламское государство" и сейчас пытались вернутся в Чечню через территорию Грузии, а огромное количество оружия, обнаруженное в съёмной квартире, подозреваемые добыли в Грузии. С какой целью - предстоит выяснить следствию.