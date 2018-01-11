СМИ: Минобороны держит в секрете поиски пленного россиянина в Сирии

Министерство обороны России засекретило поиски россиянина Григория Цуркану, который в сентябре прошлого года попал в плен к джихадистам из террористической группировки "Исламское государство". Об этом телеканалу "Дождь" сообщила мать пленного Валентина Цуркану.

Мать россиянина зачитала ответ Минобороны на ее обращение в связи с исчезновением сына. Министерство отмечает, что Григорий Цуркану не был штатным военнослужащим и не привлекался к выполнению задач в Сирии. Копия письма имеется в распоряжении "Дождя".

Валентина Цуркану сообщила, что в своем запросе спрашивала, какие действия предпринимаются для поиска и возвращения ее сына. Министерство обороны заявление матери пока не прокомментировали.

В начале октября подконтрольное "Исламскому государству" агентство "Амак" обнародовало видео, на котором засняты якобы захваченные "российские граждане". Один из них представился Романом Заболотним. Он называл имя второго мужчины - Григорий Цуркану. В начале декабря родители Цуркану рассказали о визите представителя Частной военной компании Вагнера. По словам матери, неизвестный мужчина сказал, что их сын погиб от ранений. Родителям якобы была предложена компенсация, но они от неё отказались. В Минобороны тогда опровергли информацию о пленных российских военнослужащих в Сирии.