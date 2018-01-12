Глава чеченского "Мемориала" заявил о подброшенных полицией наркотиках

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Глава чеченского представительства правозащитного центра "Мемориала" Оюб Титиев заявил в суде, что наркотики к нему в автомобильподбросил сотрудник полиции. Об этом сообщил его адвокат Пётр Заикин.
Титиев написал заявление в региональный Следственный комитет о возбуждении дела в отношении полицейского, которое адвокат собирается подать сегодня на личном приеме у руководителя управления или его заместителя.
Вчера Шалинский городской суд Чечни арестовал Оюба Титиева на два месяца. Его обвиняют в хранении наркотиков в крупном размере. Правозащитник отрицает вину.
60-летнего Титиева задержали 8 января по дороге на работу. Его доставили в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Позднее в МВД республики сообщили, что у него были найдены 180 грамм вещества "с запахом марихуаны".
Ведущие международные правозащитные организации призвали российские власти освободить Титиева. "Мемориал" считает дело Титиева сфабрикованным.
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