В Петербурге на 25 февраля запланирован марш памяти Немцова

В Санкт-Петербурге оппозиция планирует провести марш и митинг памяти убитого политика Бориса Немцова. Об этом сообщил "Росбалту" координатор движения "Открытая Россия" Андрей Пивоваров. Маршрут и место проведения мероприятия ещё обсуждаются, отметил он.

Акция, приуроченная к третьей годовщине гибели оппозиционного политика, должна пройти 25 февраля. Аналогичное мероприятие в Москве ранее анонсировал один из лидеров движения "Солидарность", муниципальный депутат Илья Яшин.

Организаторы шествия в Петербурге планируют предварительно уведомить городские власти за месяц до проведения акции, а подать заявку - за две недели до марша. "Уведомим Смольный, чтобы никаких праздников каши и дармоедов в этот день никто не устраивал", - сказал Пивоваров.

​Подобные марши памяти проходили и в предыдущие два года. Главным требованием акции в этом году станет привлечение к ответственности заказчиков убийства Немцова.

Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года. Приговор по делу о его убийстве вынесли в июле прошлого года. Исполнителя убийства Заура Дадаева приговорили к 20 годам тюрьмы, четверо сообщников получили от 11 до 19 лет. Заказчик преступления до сих пор не установлен. Родные и соратники оппозиционера настаивают, что к его убийству причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.