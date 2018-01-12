ЕСПЧ рассмотрел жалобу правозащитника Рафиса Кашапова

Европейский суд по правам человека рассмотрел жалобу председателя Татарского общественного центра Рафиса Кашапова, которому был вынесен первый в России приговор по обвинению в призывах к сепаратизму через интернет. Об этом в пятницу сообщил юрист международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

До 4 мая российским властям необходимо ответить, имелись ли достаточные причины для досудебного содержания Кашапова под стражей, а также не являлся ли приговор за шесть репостов в социальной сети нарушением права на свободу выражения мнения.

В июле минувшего года Рафису Кашапову назначили 8 лет административного надзора после выхода из колонии. В течение всего этого срока ему придется отмечаться в полиции. В конце декабря активист вышел на свободу.

В сентябре 2015 года суд признал 57-летнего Рафиса Кашапова виновным в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России и в возбуждении ненависти либо вражды с использованием сети интернет и приговорил его к трем годам колонии. Согласно обвинению, Кашапов размещал на странице в социальной сети "ВКонтакте" информационные материалы, в которых он называл присоединение Крыма к России оккупацией и обвинял российские власти в притеснении крымских татар.

Правозащитный центр "Мемориал" признал Рафиса Кашапова политзаключенным.