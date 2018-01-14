В бой идут одни маргиналы

В канун Нового года неизвестные напали на активистов "Экологической вахты по Северному Кавказу" и жестоко избили лидера организации Андрея Рудомаху. Били молча, сосредоточено, кастетами по голове. Это далеко не первый и, увы, не последний бандитский налет на Кубани, в котором отчетливо проступают признаки причастности спецслужб, откровенно использующих уголовников для подавления любой нелояльной общественной активности.

Детальная координация между силовиками и маргиналами, четкая система распознавания "свой-чужой", тотальное прикрытие правоохранителями противоправных деяний –​ из года в год система наказания непокорных шлифуется и прогрессирует от мелких провокаций до кровавой бойни.

Олимпийский год

Как ни парадоксально, но точкой отсчета в постепенном развязывании рук бандитам и их кураторам стала зимняя Олимпиада в Сочи. Долголетняя политика выдавливания активистов из региона хоть и была успешна, но не позволила к спортивному фестивалю окончательно зачистить Кубань от "несогласных".

В день прибытия олимпийского факела в Краснодар несколько спортивного вида парней пытались проникнуть в офис "Эковахты", а затем разбили стекла и порезали шины в автомобиле Игоря Харченко. Пока экологи приходили в себя, один из группы нападавших находился на месте происшествия и беспрерывно "висел на телефоне". Не прошло и нескольких минут, как прибывшие полицейские целенаправленно задержали пострадавшего Харченко за мнимое неповиновение. Арест, глухота Фемиды к аргументам защиты, полное игнорирование компетентными органами обстоятельств налета.

Усугубила обстановку в крае и группа Pussy Riot, дерзко навестившая олимпийский Сочи. Три дня из четырех пребывания на курорте гости провели в полиции, их задерживали ежедневно то за нарушение погранрежима, то по нелепым подозрениям в угоне автомобиля и краже сумочки. И постоянно PR сопровождал целый эскорт оперативников да операторов в погонах. Однако в последний день все полицейские резко исчезли, доверив избиение безответных девушек казакам рядом с УВД города. Несколько минут спустя на поле боя появились сотрудники ППС в сопровождении видеооператора. Сержанты полиции глуповато улыбались, вдоль и поперек изучали документы потерпевших и оберегали нападавших казаков от требований задержать. В итоге избитые активисты оказались в больнице с гематомами, разбитой головой Алексея Кнедляковского и ожогом глаз Петра Верзилова.

Несмотря на последовавшие псевдоразоблачения о подставных актерах, казаки эти были самые что ни на есть настоящие – из Сочи и Крымска, одного из них – Юрия Сидорова даже оштрафовали за мелкое хулиганство на тысячу рублей. На большее в отношении классово близких налетчиков у работников правопорядка не хватило духу: в течение нескольких месяцев сочинские дознаватели изображали поиск нападавших, а те, включая городского атамана, рассказывали небылицы про "случайно проходил мимо", прятались по лазаретам и командировкам либо вовсе плевали на робкие вызовы полиции. Зато приморские пинкертоны собрали исчерпывающее досье на избитых – адреса, телефоны, характеристики, оперативные фото, графики передвижений на транспорте за полгода и связи с иными лицами. Отдел дознания раз за разом отказывал в возбуждении дела, прокуроры прилежно отменяли отказы и требовали устранить нарушения, но к пятому-шестому циклу всех утомил бумажный "пинг-понг". Больше всех устали потерпевшие и отправились за правдой в Европейский суд.

Летом 2014 года в Краснодаре на фоне крымских перипетий вновь пригодилась тактика "мелкого фола": практически одновременно за мелкое хулиганство угодили в кутузку Дарья Полюдова, Вячеслав Мартынов и Леонид Мартынюк. Совершенно разные активисты подверглись арестам по одинаковому сценарию: внезапный конфликт на улице с агрессивным незнакомцем, выросшие из-под земли патрульные, задержание, протокол и скорый суд. Провокатор улыбается и исчезает, полиция улыбается и пожимает плечами, все резонные доводы привычно летят в пустоту.

Журналисты

Независимым журналистам на Кубани тоже не рады. Известный собкор "Новой газеты" Евгений Титов, возвращаясь ночью из поездки к строящемуся Крымскому мосту, обнаружил за собой плотную слежку. Три машины, темные личности, их попытки приблизиться и прорваться в подъезд, анонимные сообщения коллегам об убийстве Евгения. Непонятно, какие цели эти люди преследовали, но обращение "Новой" в МВД России с просьбой изучить ситуацию привело лишь к отказу в возбуждении дела. Вот убьют, тогда и приходите.

В марте 2017 года коллеги Евгения из Радио Свобода подверглись серьезному нападению. Сергей Хазов-Кассиа и Андрей Костянов приехали в Кропоткин для съемок репортажа про "Марш фермеров". Утром люди в форме наведались в отель и уточнили, на месте ли приезжие. А спустя час-полтора прямо у гостиницы полдюжины молодчиков избили журналистов, отобрали аппаратуру и укатили на минивэне с издевательскими номерами серии 046, которые по кубанской легенде выдают эфэсбэшникам.

Полицейские сочувственно расспрашивали пострадавших, с кем те вечером не поделили местных красавиц. Через некоторое время начальник полиции настойчиво пригласил репортеров на осмотр номера в отеле, где внезапно обнаружилась часть похищенной аппаратуры. Уголовное дело вроде бы даже и возбудили, но с тех пор потерпевшим никто ничего не сообщал.

Атакой дирижировал городской атаман, стая налетчиков безнаказанно обливала гадостью, валила на землю и избивала туристов

При нападении в Анапе на группу Навального больше всех пострадал еще один журналист, Артем Торчинский, хотя досталось и сотрудникам ФБК. Здесь снова главными персонажами стали казаки, причем аккурат перед нападением все сотрудники силовых ведомств, несколько дней по горам и лесам сопровождавшие семейный турпоход, внезапно испарились. Вновь, как и в Сочи, атакой дирижировал городской атаман, стая налетчиков безнаказанно обливала гадостью, валила на землю и избивала туристов в аэропорту курорта, а полицейские, появившиеся под конец инцидента, стеснительно упрашивали коллег по патрулированию "ну хва-атит".

Несмотря на телесные повреждения и отчетливые признаки организованной преступной группы (устойчивая иерархия, распределение ролей, общая идеология, согласованный план, заготовленный реквизит, координация действий), опять никаких адекватных расследований. Лишь атаман спустя два года оказался за решеткой, но и то за мошенничество с землей. Как и в Сочи, официально казачество открестилось от "неизвестных", но изгнало из своих рядов отступников, озвучивших несогласие с варварскими набегами.

Технологии "титушек" внедрены и в борьбе с публичными мероприятиями. Когда привычные задержания и аресты за пикеты и собрания уже не помогают, в бой идут маргиналы. Стремительный наскок на протестующих, один-два удара и уход под прикрытие полиции, которая тут же задерживает потерпевших. Так было в Краснодаре и Сочи 26 марта и 7 октября прошлого года, при этом просьбы расследовать и найти хулиганов тонут среди отписок.

Гринпис

Беспрецедентной по размаху и задействованным силам стала кампания по борьбе с противопожарной экспедицией Гринпис на Кубань в сентябре 2016 года. Экологи, успешно взаимодействовавшие с МЧС в других регионах, заранее уведомили власти о предстоящем вояже, но с первых дней наткнулись на серьезное противодействие.

Когда административные меры, казалось, были исчерпаны, то в ход пошли угрозы и казаки

Их беспрерывно останавливали, доставляли, проверяли, переписывали, уточняли, перепроверяли и докладывали. Главы сельсоветов и хозяева турбаз радушно встречали и обещали содействие, но через пару часов, судорожно запинаясь и ссылаясь на кого-то неназываемого, умоляли покинуть территорию. Когда административные меры, казалось, были исчерпаны, то в ход пошли угрозы и казаки.

Люди в лампасах блокировали территорию базы, затем проникли на нее, вели себя по-хозяйски агрессивно, вещали про происки "пиндосов" да козни "госдепа" и настойчиво требовали убраться с земли русской. Вызванный наряд настороженно проверял чужаков и якшался с казаками. Потом приехали еще полицейские и сотрудники МЧС, долго и недоверчиво опрашивали добровольцев, барражировали по территории, а потом кто-то еще запустил над лагерем дрон.

Этой же ночью на экспедицию произошел налет. Погромщики были подготовлены и хорошо экипированы – маски, камуфляж, фонарики, ножи, "травматы", дубинки и взрывпакеты. Они отлично ориентировались в лагере, знали, где расположены палатки и автомобили, действовали слаженно и организованно. Стреляли в землю, взрывали в машинах, резали палатки и били людей. И молчали. Лишь один из них отдавал отрывистые команды и напоминал о том, что экологов предупреждали. И опять звучала заезженная риторика про "госдеп" и "ненавистных америкосов". Притом голос предводителя оказался весьма похожим на голос самого дерзкого из дневных визитеров.

Неучтенным ущербом стал сильнейший психологический стресс у добровольцев – некоторые и через год не желали вспоминать о тех событиях

Результатом бандитского набега стали перелом носа, ушибы и кровоподтеки пожарных, а также похищенное и поврежденное имущество экспедиции. Неучтенным ущербом стал сильнейший психологический стресс у добровольцев – некоторые и через год не желали вспоминать о тех событиях. Интересно, что сразу после нападения к экологам обратился человек, представившийся сотрудником Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э"), и долго оправдывался, что они ни при чем и только осуществляли слежку, а нападение – это неожиданное дело рук "старших братьев" из ФСБ.

МВД бодро отчиталось аж о трех возбужденных уголовных делах, что сразу вызвало недоверие у юристов – угадывалась явная попытка "размазать" серьезные преступления по нескольким мелким делам с ограниченным сроком давности. Так оно и вышло. В течение полутора лет местный отдел полиции, которому поручили расследование, делал все возможное, чтобы нечаянно не выйти на преступников. Причем потерпевшие активно предоставляли следователям доказательства, но натыкались лишь на доброжелательное зазеркалье: "Мы приобщили ваше видео с казаками, но никого не удалось идентифицировать, так как атаман никого из своих не узнал", "мы не истребовали биллинг, потому что судья сказал, что никакого разрешения не даст", "мы не провели судмедэкспертизу, потому что эксперт сказал, что ничего определить не сможет". Выяснилось, кстати, что, как и в инциденте с Евгением Титовым, госномеров автомобилей, на которых велась слежка, попросту не существуют.

Все попытки достучаться до тех ведомств, что могли и должны были заниматься полноценным расследованием, увязли в Приморско-Ахтарских плавнях, куда вышестоящие органы МВД, прокуратуры и СК спихивали заявления и призывы разобраться в произошедшем да в имитации следствия. Самым забавным оказалось решение зампрокурора района, не нашедшего нарушений в документах своего начальника-прокурора. И снова терпения пострадавших хватит разве что на ЕСПЧ. Пускай уж Европа выясняет, почему наши сыщики не ищут бандитов – то ли не хватает интеллекта, то ли боятся выйти на самих себя.

Декабрьское нападение на Рудомаху вполне вписывается в тенденцию и пока выделяется лишь жестокостью и целенаправленностью этой жестокости в отношении лидера "Эковахты". Но нет никаких предпосылок полагать, что иными будут результаты расследования, слишком уж явно торчат чьи-то силовые уши.

Автор – Александр Попков, адвокат Международной правозащитной группы "Агора".