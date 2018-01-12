ОБСЕ: в Донбассе праздничное перемирие нарушалось каждый день

В течение новогодних праздников в зоне конфликта на востоке Украины в среднем фиксировалось около 500 случаев нарушения режима прекращения огня каждый день. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Как заметил представитель ОБСЕ, это значительно меньше, чем до так называемого "новогоднего перемирия". Если 19 декабря было зафиксировано три с половиной тысячи нарушений, то уже 24 декабря только 64.

Однако, как отмечает Хуг, за время новогодних праздников не было ни дня без обстрелов.

На этой неделе ситуация в Донбассе вновь начала ухудшаться. Только во вторник и среду было зарегистрировано около двух тысяч нарушений. По мнению Хуга, это может свидетельствовать о начале нового этапа эскалации конфликта.

Представитель ОБСЕ вновь призвал стороны соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям – прекратить стрельбу и отвести тяжелые вооружения.