News, немножко fake

45% россиян не считают, что средства массовой информации честно и непредвзято информируют их о политике. При этом в целом жители России скорее доверяют СМИ: 79% опрошенных уверены, что доступная им информация о самых важных новостях в целом правильная.

Таков один из результатов крупного опроса общественного мнения, проведенного в 38 странах мира исследовательским Pew Research Center. Основные итоги: жители планеты Земля интересуются прежде всего новостями своего города или страны, не слишком доверяют политической журналистике и всё больше информации черпают в интернете.

При этом аудитория хочет непредвзятой информации: в среднем в странах, где проводился опрос, три четверти респондентов считают неприемлемым проявление политических предпочтений со стороны СМИ, и только 20% думают, что это "иногда допустимо". Среди российской аудитории доля "снисходительных" выше среднемировой, но ненамного – 27%. Это столько же, сколько в Бразилии, Перу, Кении или Южной Африке, но выше, чем в странах Евросоюза, США и Канаде.

Интересен и разброс мнений по поводу того, насколько хорошо СМИ в той или иной стране освещают деятельность правительства и политических лидеров. Здесь россияне – в числе наиболее довольных: лишь 26% опрошенных сказали, что считают работу журналистов в этом плане "неудовлетворительной". Как "хорошую" или "нормальную" ее оценили соответственно 17 и 51 процент российских опрошенных. Эти показатели близки к полученным в африканских странах – Нигерии, Гане или ЮАР, – и заметно отличаются от данных по Европе или Северной Америке, где к политической журналистике отношение куда более критичное: неудовлетворительную оценку ей ставят 72% греков, 50% испанцев, 45% французов и 41% американцев.

При этом чтó считать непредвзятым, во многом зависит от ощущений и пристрастий конкретных граждан. Во всех без исключения странах, где проводился опрос, был отмечен разброс во мнениях по поводу того, как СМИ освещают политические вопросы. Почти везде сторонники действующей власти более склонны считать масс-медиа в своей стране политически объективными, а сторонники оппозиции – предвзятыми. В России среди лояльных нынешней власти в объективность СМИ верят 65% опрошенных, среди критикующих власть – 47%. Этот 18-процентный разрыв равен немецкому и сопоставим с итальянским (17%) или польским (15%).

А вот в США и Израиле картина обратная: здесь журналистов обвиняют в политической предвзятости в основном не оппозиционеры, а сторонники правящих партий. В Соединенных Штатах лишь 21% опрошенных республиканцев считают, что их объективно информируют о политике – среди демократов таких 55%. По мнению социологов, это связано с тем, что значительная часть общенациональных американских СМИ в большей степени симпатизирует оппозиционной Демократической партии, нежели республиканцам, чей представитель Дональд Трамп сейчас занимает Белый дом, а сама партия обладает большинством в обеих палатах Конгресса.

Сам Трамп, как известно, то и дело обвиняет ведущие американские СМИ в предвзятости по отношению к нему. Он даже намерен в ближайшее время раздать собственные "антипремии" тем масс-медиа, которые считает наиболее коррумпированными и предвзятыми:

Оппоненты Трампа не остаются в долгу, атакуя прежде всего телеканал Fox News, популярный среди республиканцев и любимый самим президентом:

Телеканал Fox News: "Мы обманываем. Вы верите".

Впрочем, в борьбе телевидения и интернета за звание главного информационного источника ТВ неуклонно отступает. По данным опроса Pew Research, 42% опрошенных по всему миру по меньшей мере раз в день узнают новости из источников в интернете. (Россия близка к этому показателю – 38%). В 14 странах из 38 более половины взрослого населения ежедневно получают большую часть новостей из интернета. Более того, социальные сети вовсю наступают на пятки "традиционным" информационным ресурсам: в среднем они служат источником новостей для 35% аудитории.

Ну и, может быть, наименее удивительный результат: люди во всем мире склонны интересоваться прежде всего тем, что происходит недалеко от них – в их собственном городе, регионе или стране.

Среди российских респондентов 79% "внимательно" или "очень внимательно" следят за новостями из своей страны, а вот за международными – только 20%. Местные новости пользуются повышенным вниманием 29% опрошенных в России, а в целом за ними следят почти три четверти россиян.