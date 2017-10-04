Последний "Орфей" за "соловьиные трели"?

Лучшей информационной программой на ТЭФИ-2017 признано «Время» (Первый канал) Дмитрия Киселева. Лучшим интервьюером отечественного телевидения объявлен Владимир Соловьев. Лучшей просветительской программой назвали «Военную тайну»(РЕН ТВ) Игоря Прокопенко, видимо за недавн. передачу о том, что Земля - плоская.

Владимир Познер осудил недемократичную процедуру проведения конкурса. Создатель ТЭФИ призвал организаторов добровольно, без юридических мер отказаться от и названия, и от приза - статуэтки "Орфея", права на которые принадлежат руководимой им Академии Российского ТВ.

Продукты творчества В.Соловьева, Д.Киселева и других лауреатов ТЭФИ - 2017 анализируют Николай Руденский, Александр Мельман.

Ведет передачу Михаил Соколов.