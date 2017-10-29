Пропаганда. Эфир в 18.05

Цели и задачи пропаганды: формирование образа врага, мобилизационное сплочение населения, привлечение на свою сторону международного сообщества. Создание феномена “осажденной крепости”. Империя в российском телепространстве как предмет угрозы и соблазна. Ранжирование новостей как способ создания альтернативной реальности. Как входили российские телеканалы на латышский телерынок? Украинская война как поле пропагандистских экспериментов. Как и почему меняется русская телепропаганда в предвыборном сезоне? Малахов в Киеве, интеллектуалы в эфире первых каналов.

Совместный проект Радио Свобода и телеканала Настоящее время. В обсуждении участвуют резидент Артдокфеста, режиссер Виталий Манский; продюсер, режиссер фильма “Слишком свободный человек” Вера Кричевская; руководитель Латвийского телевидения Иварс Белте, политический эксперт и специалист по связям с общественностью Кристианс Розенвалдс; главный редактор телеканала Настоящее время Кенан Алиев; главный редактор портала Медуза Галина Тимченко; основатель РЕН-ТВ Ирена Лесневская; медиаэксперт и основатель “Интерньюс” Манана Асламазян;, режиссеры Елена Волошина, Аскольд Куров и Дмитрий Боголюбов.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова