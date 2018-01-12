Трамп согласился заморозить антииранские санкции ещё на 120 дней

Соединенные Штаты решили не выходить из международного соглашения, заключённого в 2015 году с Ираном шестью мировыми державами. Таким образом, Вашингтон сохранит заморозку антииранских санкций ещё на 120 дней. Об этом говорится в сообщении Белого дома, сделанном 12 января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Тегеран не соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы. Он назвал атомную сделку с Ираном 2015 года "одной из худших", когда-либо заключённых Соединенными Штатами. Каждые 120 дней Трамп должен подтверждать соблюдение Тегераном условий СВПД. Ранее президент США отказывался это сделать, но 12 января все же подписал соответствующий документ. По сообщению агентства AFP, он заявил, что делает это в последний раз.

В тот же день министерство финансов США заявило о расширении санкций в отношении Ирана за финансирование международного терроризма и нарушения прав человека. Власти США внесли в санкционный список еще 14 физических и юридических лиц из Ирана. Среди них оказался и глава судебной системы страны – аятолла Садик Лариджани.