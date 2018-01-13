Во второй тур выборов президента Чехии вышли Земан и Драгош

В Чехии завершился первый тур президентских выборов, в котором, по предварительным данным, приняли участие около 60 процентов избирателей. В выборах приняли участие девять кандидатов в президенты.

Действующий президент Милош Земан и бывший глава Академии наук Чехии, физик Иржи Драгош будут бороться за президентский пост во втором туре.

После подсчета 99 процентов голосов Милош Земан, известный антимигрантскими взглядами, пророссийской и прокитайской позициями, набирает меньше 39 процентов. Иржи Драгош, которого считают проевропейским либералом, набирает около 27 процентов. На третьем месте бывший дипломат Павел Фишер, набравший около 10 процентов голосов. Большинство кандидатов, не вышедших во второй тур, уже высказались в пользу Драгоша.

Земан, впервые избранный в 2013 году, оказал сильное влияние на политическую повестку дня чешского общества. Его критиковали за слишком тесные, по мнению оппонентов, связи с Кремлем.

Второй тур запланирован на 26–27 января. Подсчет голосов избирателей завершится в ближайшие часы, и к этому времени станут известны точные данные о явке избирателей.