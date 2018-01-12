Активистка набросилась на Земана на избирательном участке

В Чехии в пятницу и субботу проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 9 кандидатов.

Действующий президент Милош Земан претендует на новый пятилетний срок.

Основные конкуренты Земана – бывший президент Академии наук Иржи Драгош, музыкант и предприниматель Михал Горачек, бывший премьер Мирек Тополанек. Они критикуют Земана, заявляя, что его высказывания и поступки поляризуют общество. Земана подвергают критике и за слишком теплые, по мнению его оппонентов, отношения с Москвой.

Действующего президента поддержал премьер-министр Андрей Бабиш. Большинство оппозиционных партий выступают в поддержку оппонентов Земана.

Когда Земан пришел голосовать на избирательный участок, навстречу ему выбежала полуобнаженная женщина, которая начала выкрикивать по-английски "Земан – проститутка Путина". Ее скрутила охрана. Земана увели с участка, но, как утверждается, спустя некоторое время он вернулся и проголосовал. В твиттере движение FEMEN написали, что это была украинская активистка Ангелина Диаш. Радио Свобода получило подтверждение этой информации.

​

По опросам, первый тур не выявит победителя. Наилучшие шансы выйти во второй тур, по опросам, у Земана и Иржи Драгоша. Во втором туре, который, как ожидается, пройдет через две недели, их шансы оцениваются как примерно равные.

Чехия является парламентской республикой, но, по конституции, у президента есть ряд важных полномочий: в частности, именно он поручает тому или иному политику сформировать правительство.