Активистка набросилась на Земана на избирательном участке

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Еще не поздно
В Чехии в пятницу и субботу проходят президентские выборы. На пост главы государства претендуют 9 кандидатов.
Действующий президент Милош Земан претендует на новый пятилетний срок.
Основные конкуренты Земана – бывший президент Академии наук Иржи Драгош, музыкант и предприниматель Михал Горачек, бывший премьер Мирек Тополанек. Они критикуют Земана, заявляя, что его высказывания и поступки поляризуют общество. Земана подвергают критике и за слишком теплые, по мнению его оппонентов, отношения с Москвой.
Действующего президента поддержал премьер-министр Андрей Бабиш. Большинство оппозиционных партий выступают в поддержку оппонентов Земана.
Когда Земан пришел голосовать на избирательный участок, навстречу ему выбежала полуобнаженная женщина, которая начала выкрикивать по-английски "Земан – проститутка Путина". Ее скрутила охрана. Земана увели с участка, но, как утверждается, спустя некоторое время он вернулся и проголосовал. В твиттере движение FEMEN написали, что это была украинская активистка Ангелина Диаш. Радио Свобода получило подтверждение этой информации.
По опросам, первый тур не выявит победителя. Наилучшие шансы выйти во второй тур, по опросам, у Земана и Иржи Драгоша. Во втором туре, который, как ожидается, пройдет через две недели, их шансы оцениваются как примерно равные.
Чехия является парламентской республикой, но, по конституции, у президента есть ряд важных полномочий: в частности, именно он поручает тому или иному политику сформировать правительство.
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