Стабильный гений и атака дронов

Доброе утро!

Сегодня на пресс-конференции в Риме должны объявить, какой будет дальнейшая судьба плешивой елки, простоявшей все праздники на площади Венеции.

Римляне и гости города очень полюбили этот шедевр градоукрашательства – не каждый раз удается так удачно потратить 49 тысяч евро. Есть предложение поместить плешивую елку в музей. Пока она стоит в окружении лавров, к которым неравнодушные пришпиливают записочки с пожеланиями не сдаваться. Но всему приходит конец, даже длинным российским праздникам.

Хотя у президентской кампании в России праздников и не было. В субботу апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Алексея Навального на запрет баллотироваться в президенты. В воскресенье в Москве полиция задержала четверых волонтеров штаба Навального, раздававших газетки, а сам Навальный пожаловался в твиттере, что за ним уже второй день следят одни и те же люди в Петербурге. В полночь ЦИК завершила прием документов от самовыдвиженцев – документы подали 15 человек. Подписи за самовыдвиженца Путина В.В. собирает организация “Волонтеры Победы”, получившая в прошлом году больше 60 млн рублей из госбюджета.

В Чехии выборы президента состоятся уже на этой неделе. На пост претендуют девять кандидатов, в том числе действующий президент Милош Земан, который, как и российский президент, в дебатах не участвует. Но журналисты заставляют: вот видео, знания чешского для понимания не требуется.

У американского президента перевыборы еще не скоро, но отдыхать ему тоже не приходится. В пятницу начались продажи книги Майкла Волфа “Огонь и ярость”, в связи с чем Трампу снова пришлось повторять, что он был очень успешным бизнесменом, а потом телезвездой и с первого раза победил на выборах. Все это, по мнению американского президента, подтверждает, что он – “гений, причем очень стабильный” (на это ушло два твита – один и второй). Автор книги, напротив, “абсолютный неудачник”, который придумал все интервью. Кстати, действительно придуманная страница якобы из этой книги оказалась в твиттере очень популярной. Бывший советник Трампа Стив Бэннон, с цитат из которого начался медиа-шум по поводу “Огня и ярости”, теперь утверждает, что на самом деле его слова о “предательстве” относились не к Дональду Трампу-мл., а к тогдашнему главе штаба Трампа Полу Манафорту. Трамп же, по словам Бэннона, патриот и хороший человек.

Безотносительно к книге Волфа Трамп выразил готовность поговорить по телефону с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которого он раньше называл “маленьким ракетчиком”, и запросил у Конгресса 18 млрд долларов на возведение стены на границе с Мексикой.

В Саудовской Аравии задержали 11 принцев, протестовавших против необходимости платить за коммунальные услуги. Их будут судить. Потому что закон один для всех.

В Сирии, по сообщениям местных источников, отбита атака дронов на российскую авиабазу Хмеймим. Армия президента Башара Асада начала наступление на провинцию Идлиб, находящуюся под контролем повстанцев, и заняла там город Синджар. В самом городе Идлиб в результате нескольких взрывов погибли не менее 30 человек.

В Стокгольме жертвой взорвавшегося предмета стал немолодой мужчина, его спутница получила ранения. Полиция пока не называет случившееся терактом.

В Исландии вступил в силу закон о равной оплате труда мужчин и женщин. Это первый прецедент в мире: теперь компании будут обязаны доказать сертифицирующим органам, что они не только декларируют гендерное равенство, но действительно придерживаются этого принципа.

Церемония вручения “Золотых глобусов” тоже превратилась в декларацию гендерного равенства. О главных претендентах на награды рассказано тут.

Прочие новости культуры:

Друг и соратник акциониста Петра Павленского Оксана Шалыгина освобождена во Франции. Сам Павленский остается под стражей. Оба были задержаны после акции с поджогом банка Франции в октябре.

В Киеве облили красной краской Российский центр науки и культуры – по мнению акционистов, эта государственная структура агитирует за “русский мир”, а красная краска символизирует “кровь украинцев на руках Москвы”.

В Литве обнародованы документы, свидетельствующие, что актер Донатас Банионис и дирижер Саулюс Сондецкис сотрудничали с КГБ.

В трех ссылках сегодня кастраты, Кафка и Канкрин:

“Зимой Джованни и другим маленьким евнухам на время сиесты позволено занимать самую теплую спальню младших учеников”. Отрывок из книги историка Патрика Барбье “Празднества в Неаполе: театр, музыка и кастраты в XVIII веке”, которая выходит в Издательстве Ивана Лимбаха.

Кафка не понял “тех сложных общественных причин, которые порождают враждебные отношения человека и общества в капиталистическом мире”. О страданиях Франца Кафки в России рассказывает Максим Жук.

Ученое. Здесь понятно рассказывается, как министр финансов граф Канкрин своей реформой ввел в России систему серебряного монометаллизма (и почему это было нужно сделать), а тут – внимание – фармаколог официально разрешает опохмеляться и даже объясняет, почему это работает.

Искренне ваши,

Семь-сорок