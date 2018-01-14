Суд в Праге вынес приговор активистке Femen, напавшей на президента Земана

Суд в Праге приговорил Анжелину Диаш, гражданку Украины, участницу движения Femen, к трём месяцам лишения свободы условно – за нападение 12 января на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке. Нападение было пресечено охраной Земана. Тем не менее, активистка неоднократно успела выкрикнуть в адрес президента Чехии "Земан – проститутка Путина".

Анжелина Диаш будет депортирована из Чехии, ей запрещён въезд в эту страну в течение одного года. Осуждённая не признала своей вины, но заявила, что принимает приговор.