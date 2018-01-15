МВФ критикует законопроект об антикоррупционном суде на Украине

Международный валютный фонд заявил властям Украины, что не поддерживает законопроект о создании антикоррупционного суда, поскольку законопроект не гарантирует его независимости. Об этом сообщает газета "Украинская правда" в понедельник. Медленный процесс создания суда для рассмотрения дел о коррупции стал одним из основных препятствий для выплаты долгосрочного кредитного транша в рамках программы помощи МВФ Украине.

В ответ на международное давление, которое требует ускорить этот процесс, президент Петр Порошенко внес в парламент новый законопроект в декабре.

Но глава миссии МВФ на Украине Рон ван Руден написал письмо в президентскую администрацию, где выразил озабоченность Фонда по поводу части законопроекта, пишет "Украинская правда". "У нас существует серьезная озабоченность по поводу законопроекта", – сказал Ван Руден в письме от 11 января. По его словам, несколько положений о суде не согласуются с обязательствами властей по программе, поддерживаемой МВФ. Ван Руден сказал, что отдельные пункты законодательства могут подорвать независимость суда и прозрачное назначение компетентных и заслуживающих доверия судей.