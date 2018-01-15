Нужен ли Чечне "Мемориал"?

Семья руководителя чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении наркотиков, покинула Чечню. Такое решение родственники Титиева приняли из соображений безопасности: семье поступают угрозы.

60-летнего Титиева задержали 8 января по дороге на работу и доставили в Курчалоевское отделение полиции. К нему несколько часов не пускали адвоката. Позднее в МВД республики сообщили, что у него были найдены 180 грамм вещества "с запахом марихуаны". Сам правозащитник заявил в суде, что наркотики к нему в автомобиль подбросил сотрудник полиции. Позднее защита обжаловала арест Титиева.

Проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники и активисты правозащитного центра "Мемориал" в Чечне, обсуждают: председатель Совета правозащитного центра "Мемориал" Александр Черкасов, член Совета правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов и адвокат Петр Заикин.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза старший

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Владимир Кара-Мурза-старший: Александр, как вы оцениваете возникшую ситуацию вокруг Оюба Титиева?

Александр Черкасов: Ситуация, мягко говоря, форс-мажорная. Все наши силы брошены на то, чтобы восстановить справедливость в этой ситуации. По нашей информации, это дело было грубо сфабриковано. Это месть Оюбу Титиеву за его правозащитную деятельность. И это попытка добиться прекращения деятельности "Мемориала" в Чечне.

Владимир Кара-Мурза-старший: А чем Оюб Титиев мог насолить местным республиканским властям?

Александр Черкасов: В 20-х числах декабря примерно второй человек в Чечне - спикер чеченского парламента Магомед Даудов (по прозвищу "Лорд") – выступал в связи с тем, что вдруг обнародовали присутствие Рамзана Кадырова в "списке Магнитского", закрыли Instagram Кадырова и так далее. И там Даудов обрушился на тех, кто за 30 сребреников продает Родину - на всяких правозащитников, на тех, кто работает во всяких фондах, центрах и комитетах. И даже договорился, по сути дела, до пожелания им смерти, мол, зря у нас мораторий ввели, не было бы моратория – всем им "салам алейкум", и все дела. Это было в последние рабочие дни прошлого года.

А утром первого же рабочего дня нового года Оюба Титиева задержали, затем якобы обнаружили у него наркотические вещества. Угроза и ее осуществление. За что? Вероятно, за все хорошее, что Оюб Титиев делал все последние годы – после того, как в 2010 году возглавил Грозненское представительство Правозащитного центра "Мемориал".

Владимир Кара-Мурза-старший: Давайте послушаем обращение Людмилы Михайловны Алексеевой в поддержку Оюба Титиева в программе Правозащитного центра "Мемориал" "Горячие точки".

Людмила Алексеева: Наша Россия - к сожалению, не демократическое и не правовое государство. Но Чечня – в России это особая зона. Это зона, которая живет по правилам тоталитарного государства, которым управляет, не считаясь ни с какими законами, ни с какими человеческими правилами, жестокий и злой правитель.

Во всей России правозащитникам нелегко, но заниматься защитой прав человека в Чечне – это геройство, это подвиг. И Оюб Титиев – герой и подвижник. Он много лет, сразу после гибели незабвенной Наташи Эстемировой, собственно, является главным сотрудником "Мемориала" в этом российском регионе. Он не мальчик, он взрослый человек, и он прекрасно понимал все опасности, но это его не остановило.

И сейчас, когда ему грозит смертельная опасность, мы все не только в России, но и во всем мире должны поставить во главу угла спасение Оюба Титиева. Он это заслужил. Мы должны быть достойными его современниками.

Владимир Кара-Мурза-старший: Петр Иванович, что вам кажется диким в сложившейся ситуации? И на чем вы собираетесь строить защиту вашего доверителя?

Петр Заикин: Дикость, прежде всего, в абсурдности обвинении такого человека, которого изначально сложно заподозрить в каком-либо отношении к наркотикам. Оюб хорошо известен на территории Чеченской Республики как подвижник спорта, который не только участвовал в каких-либо командных соревнованиях – по футболу, волейболу, но и активно пропагандировал личным примером развитие спорта. Многие люди, которые были с ним знакомы, знают, что Оюб каждый день пробегал порядка 10 километров.

Не так давно мы с ним были в командировке в Праге, и в этой командировке, несмотря на достаточно плотный график работы, а мы заканчивали работу порядка 9-10 вечера, он утром выходил на пробежку. То есть я даже мысли допустить не могу, что человек, настолько активно относящийся к занятиям спортом, мог хоть какое-то отношение иметь к вредным привычкам, уж тем более – к потреблению наркотических препаратов.

Владимир Кара-Мурза-старший: А чем вы объясняете ход правоохранительных органов, которые обвиняют его в хранении наркотиков?

Петр Заикин: Цель – это дискредитация правозащитника. Если бы они просто хотели обвинить его в совершении какого-либо преступления, могли бы выбрать менее резонансный способ, который привел бы к меньшему вниманию своей абсурдностью. Но стоит задача в данной ситуации дискредитировать человека в глазах чеченского общества. Дело в том, что такие пороки, как наркомания, здесь порицаются. И это правильно.

А цель двойная. С одной стороны, убрать человека, который своими действиями доставляет им определенный дискомфорт, который выявляет те недостатки в деятельности властей с точки зрения нарушения прав человека, выявление которых создает им головную боль. С другой стороны, показывает неэффективность работы чеченских властей, в том числе и по контролю тех людей, которые не очень соблюдают законы.

Многие чеченские полицейские вынуждены работать в определенных условиях, которые им навязывают их руководители: любой способ хорош для того, чтобы побороть врага. Широко известна фраза одного из руководителей чеченского МВД, когда он призывает к крайне сомнительным способам борьбы с преступностью и так далее. А Оюб Титиев эти моменты выявлял, указывал на них, пытался бороться с этим, чтобы работа шла в рамках законности. И я думаю, что это очень сильно раздражало многих.

Владимир Кара-Мурза-старший: А какие были основные направления деятельности чеченского "Мемориала"?

Александр Черкасов: Мы там работаем с 2000 года. И с 2000 года работает Оюб. Поначалу это попытки мониторинга нарушений прав человека в зоне проведения так называемой контртеррористической операции – "зачистки", исчезновения людей. Сбор информации в этих условиях – это было очень сложно, поиск пропавших, поиск информации о пропавших. Ведь эта работа не закончена до сих пор. По второй чеченской войне не менее 3 тысяч человек бесследно исчезли, то есть были задержаны и где-то бессудно казнены, и неизвестно, где их могилы. Работа с этим начиналась еще тогда, ее начинали Оюб и Наташа Эстемирова, она продолжается и сейчас. А сбор информации об исчезнувших тогда бывает актуальным и для Страсбургского суда, и для поиска захоронений. Ведь нужно найти, где люди лежат.

Речь идет и о сугубо социальных вещах. Например, была достаточно большая программа помощи жителям горных сел и в плане школ, и фельдшерско-акушерских пунктов. В горах были то боевики, то федералы, а между ними - местные жители, которым очень тяжело жилось. И из многих сел люди уходили. Была и такая работа.

Были работы, связанные с элементарными, казалось бы, бытовыми сюжетами – жилье. Например, на одну квартиру выдано несколько ордеров. Оюб, руководивший работой нашего офиса в Чечне, к этому тоже имел отношение - в борьбе в судах за права этих людей.

Но главным, разумеется, оставалось противодействие продолжению контртеррористической операции, когда фальсифицируют контртеррор, когда непричастных людей похищают, пытают, они исчезают. И уже 18-й год Оюб Титиев занимался самыми разными аспектами этой работы.

И то, что правозащитников не любили представители федеральных силовых структур, ну, их не больше любят и представители местных силовых структур. Если говорить о комитетах и центрах, Комитет против пыток был выдворен из Чечни, по-моему, году в 15-м, когда разгромили в очередной раз их офис, когда погромили и пожгли машину с журналистами, которых они туда привезли. И вот теперь пришла очередь "Мемориала". У нас были офисы не только в Грозном, был гудермесский офис, на него напали, закидали яйцами работавших там женщин. Это демонстративное действие. Но это сделали вооруженные люди в масках, туда явившиеся. И намек был более чем очевидный. Давление, угрозы были и в прошлые годы. Сигналы о том, что работать опасно, были и в прошлые годы. Вероятно, красный сигнал горел все время.

А к тому, что сказал Петр Иванович, я бы добавил, что Оюб не только сторонник здорового образа жизни (я останавливался в его доме и видел, как он готовился к тренировкам в какие-то дни), но и верующий мусульманин. Когда работаешь в офисе, человек уходит в другую комнату, делает намаз. Оюб осуждал любые вредные привычки. Не то чтобы громко осуждал, но это с ним было совершенно несовместимо.

Так что обвинение, с одной стороны, абсолютно к Оюбу Титиеву не липнет, с другой стороны, это попытка опорочить человека, которого трудно было бы заподозрить в подобного рода пристрастиях.

Владимир Кара-Мурза-старший: Олег Петрович, чем деятельность Оюба Титиева могла раздражать действующие в республике власти?

Олег Орлов: Любая независимая правозащитная организация, работающая на территории Чечни, естественно, фиксирует (не может не зафиксировать) массовые, грубейшие, страшные нарушения, я бы даже сказал, попрания прав человека. Поэтому любая независимая, реально работающая правозащитная организация воспринимается властями Чеченской Республики как враг, от которого надо избавиться. А из Чечни либо хорошие новости, либо никаких – вот их главный лозунг, под которым осуществляется контролирование потока информации из этой республики.