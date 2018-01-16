ФИФА направила Родченкову запрос о допинге в российском футболе

Международная федерация футбола (ФИФА) в рамках расследования возможного употребления допинга российскими футболистами направила запрос информатору Всемирного антидопингового агентства (WADA), экс-главе московской антидопинговой лаборатории Григорию Родченкову. Об этом сообщает "Ассошиэйтед пресс".

Ранее Родченков заявил, что у него есть доказательства причастности десятков футболистов, включая членов национальной сборной, к "государственной допинговой программе" в России.

Ранее ФИФА заявила о получении от WADA новых данных о российских футболистах из базы Московской антидопинговой лаборатории.

В конце декабря специальная комиссия Российского футбольного союза (РФС) направила футбольным клубам запросы о пробах, в которых была заинтересована ФИФА. По данным ТАСС, речь, в частности, шла о пробах 11 игроков клубов ЦСКА, "Терек", "Анжи" и "Крылья Советов", взятых в 2012–2013 годах. Полученные от клубов данные в ближайшее время направят в Следственный комитет и ФИФА, говорилось в сообщении РФС.

В июне ФИФА уже проводила проверку по заявлениям об употреблении российскими футболистами допинга, но нарушений не выявила.

5 декабря Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018. Два расследования подтвердили, что Кремль организовал систему применения допинга в спорте. Российским спортсменам, которые доказали, что не применяли допинг, разрешили соревноваться под нейтральным флагом.