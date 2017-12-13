Минкульт просит проверить фильм с "Артдокфеста" на экстремизм

Российское Министерство культуры просит Генпрокуратуру проверить на экстремизм фильм украинского режиссера Евгения Титаренко "Война ради Мира", который должны были показать на "Артдокфесте". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на министра культуры Владимира Мединского.

По мнению министерства, трейлер фильма, опубликованный на YouTube, содержит "лживую информацию, направленную на дискредитацию" России, а также нецензурную брань. Мединский подчеркнул, что лента не получала прокатного удостоверения в России и что ее показ нельзя допускать.

Организаторы фестиваля документального кино "Артдокфест" ранее заявили, что были вынуждены отказаться от показа фильма "Война ради Мира" о боевых действиях на востоке Украины. Они сообщили, что опасаются инцидентов на территории Чешского центра при посольстве в Москве, где должны были демонстрировать ленту.

На "Артдокфесте" также был сорван показ другого фильма о войне в Донбассе "Полет пули". Сообщалось, что 10 декабря в зал ворвались активисты прокремлевского движения SERB, которые распылили пахучую жидкость.