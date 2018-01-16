В Косове убит сербский лидер Оливер Иванович

Один из лидеров косовских сербов Оливер Иванович был убит во вторник на севере Косова в городе Митровица, разделенном между сербской и албанской общинами. Полиция сообщила, что в политика стреляли из автомобиля. Нападение произошло около 9.30 по местному времени возле офиса партии "Свобода, демократия, правосудие", которую он возглавлял.

Иванович получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице. "Попытки реанимации оказались безуспешными. Он получил множественные ранения в области груди", – рассказал журналистам адвокат политика Небойша Влайич.

Нападавшие предположительно использовали автомобиль, который сожгли неподалеку от места преступления. После инцидента в Митровице было усилено полицейское присутствие. Миротворческий контингент KFOR под командованием НАТО также усилил патрулирование.

Убийство известного политика, который в прошлом занимал пост заместителя министра по делам Косова и Метохии в правительстве Сербии, привело к усилению политической напряженности в регионе. Президент Сербии Александр Вучич созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. Власти Сербии объявили об отказе от участия в очередном раунде переговоров о нормализации отношений с Косовом, который должен был пройти в Брюсселе.

Президент Косова Хашим Тачи осудил убийство Ивановича и призвал как можно скорее раскрыть это преступление. Министр по делам общин в правительстве Косова Далибор Евтич сказал, что это убийство осложняет и без того напряженную ситуацию. С осуждением выступили многие сербские и албанские политики, а также представители международных организаций.

Местные СМИ напоминают, что Иванович и ранее сталкивался с угрозами. В прошлом году неизвестные сожгли его личный автомобиль, а до этого подложили взрывчатку под служебную машину.

Иванович более двух лет провел в предварительном заключении по обвинению в военном преступлении против гражданского населения Косова в конце 1990-х годов. В январе 2016 года суд приговорил его к девяти годам лишения свободы. Однако позднее апелляционный суд в Приштине отменил приговор и назначил повторное разбирательство.

Власти Косова провозгласили независимость от Сербии в 2008 году.