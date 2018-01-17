В Чечне задержали Амину Автурханову, расследовавшую казнь мужа

В Чечне задержана Амина Автурханова, пытавшаяся добиться расследования "внесудебной казни" своего мужа Зелимхана Джабаева. Уже больше недели она не выходит на связь с родными. Анонимное сообщение об этом поступило на редакционный номер "Новой газеты" 11 января.

Как удалось выяснить изданию, Амину Автурханову забрали из дома матери в селе Верхний Наур в Надтеречном районе Чечни 8 января. Она находится в РОВД Старопромысловского района. Однако в каком статусе не ясно.

Летом прошлого года "Новая газета" рассказала о массовой казни задержанных в Чечне. По данным издания, в ночь с 26 на 27 января были убиты как минимум 27 человек. Среди них был и Зелимхан Джабаев. Власти Чечни назвали "ложью" информацию газеты.

В декабре 2016 года полицейские забрали Джабаева прямо из дома, и в течение нескольких недель он находился в РОВД. Однако затем он исчез, и никакие попытки жены - Амины Автурхановой - выяснить его судьбу через республиканские правоохранительные органы не принесли результата. В последующие месяцы Автурханова и ее родители получали угрозы. От неё требовали прекратить расследование. 6 сентября её продержали в отделении полиции около 12 часов, вместе с грудным ребенком.

О задержании Автурхановой поставлен в известность аппарат Уполномоченного по правам человека в России. Татьяна Москалькова уже направила в МВД Чечни запрос о судьбе задержанной. В ближайшее время её посетит адвокат, пишет газета.