Журналистов вновь не пустили на заседание суда по делу Белых

Журналистов "Эха Москвы", "Медиазоны", "Новой газеты", Русской службы Би-би-си и "7х7" второй день подряд не пускают на открытое заседание суда по делу бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых. Заседания теперь проходят в московском следственном изоляторе "Матросская тишина", а не в Пресненском суде из-за плохого самочувствия подсудимого.

Накануне журналисты несколько часов ждали на проходной СИЗО, однако так и не дождались разрешения руководства изолятора. В среду их не пустили, даже несмотря на обращение к начальнику СИЗО председателя Пресненского суда Ольги Сергеевой. Она просила пропустить на заседание четырех журналистов и жену Белых с "целью соблюдения принципа гласности". В итоге пустили только жену, сообщает "Медиазона".

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.