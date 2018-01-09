Свидетель по делу Никиты Белых решил изменить показания

Бизнесмен Альберт Ларицкий, выступающий в качестве свидетеля обвинения в деле бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, решил изменить свои показания. Об этом сообщает издание "Коммерсант" со ссылкой на адвоката Белых.

9 января в ходе заседания суда по делу Никиты Белых адвокат бывшего губернатора просил о повторном допросе свидетеля Ларицкого. По версии защиты, 4 октября в суде бизнесмен давал неверные показания, так как на него оказывалось давление, но теперь он готов рассказать правду. Эти слова подтвердил и сам Белых, сообщив, что Ларицкий заранее попросил у него прощения за показания против него. По словам Белых, свидетелю угрожали "вредными последствиями".

​Адвокат Белых просил о повторном допросе Ларицкого, однако суд отклонил ходатайство. По словам судьи, оснований для повторного вызова свидетеля в суд нет.

4 октября на заседании суда по делу Белых Ларицкий заявил, что давал взятку бывшему губернатору за покровительство в получении участков леса под вырубку.

Никиту Белых задержали в июне 2016 года. Его обвиняют в получении взятки. По версии следствия, за деньги экс-губернатор якобы обещал внести некие предприятия в список инвестиционных проектов области. Сам Белых отвергает все предъявленные ему обвинения и называет случившееся провокацией.

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