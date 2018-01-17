Увольнение за "смуту"

И.о. ректора Тимирязевской академии Галина Золина сняла с должности декана факультета агрономии и биотехнологии одного из организаторов протестов против передачи опытных полей вуза под коммерческую застройку – Александра Соловьева. Формальным поводом для увольнения Соловьев называет сделанные ему дисциплинарные взыскания. При этом он останется на посту профессора академии по меньшей мере до конца учебного года. Свое увольнение с должности декана Александр Соловьев намерен обжаловать в суде.

Весной 2016 года правительство России приняло решение передать 101 гектар опытных земель Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева под многоэтажную застройку. Преподаватели академии, ее выпускники и студенты проводили акции протеста, требуя отмены этого решения. В середине апреля президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что земли, которые принадлежат Тимирязевской академии, нужно оставить в ее ведении при условии эффективного использования. Летом 2016 года это заявление было подкреплено соответствующим решением правительства.

Впрочем, многие сотрудники вуза уверены, что будущее опытных полей Тимирязевской академии по-прежнему остается туманным, а политика действующего руководства направлена на то, чтобы эксплуатация земель была признана неэффективной. Год назад ректор академии Вячеслав Лукомец ушел в отставку, а на его место пришла Галина Золина. За время своей работы на этой должности она уволила нескольких сотрудников, часть ушли по собственному желанию. Многие активисты уверены, что эти увольнения связаны с протестами против застройки опытных полей.

В конце прошлого года появилась информация о том, что готовится увольнение одного из организаторов митинга в защиту земель академии, декана факультета агрономии и биотехнологии Александра Соловьева. Студенты-первокурсники вышли на одиночные пикеты в его поддержку. После этого в общежитие пришли сотрудники полиции для проведения "разъяснительных бесед". У студентов пытались выяснить, кто агитирует их выходить на протестные акции.

Примерно в то же время на сайте Тимирязевской академии появилось открытое письмо, подписанное деканами 13 университетских факультетов, в котором выражалась обеспокоенность кампанией "по дискредитации руководства университета". "Разогретая и поддерживаемая деканом факультета агрономии и биотехнологий А.А. Соловьевым смута основана на передергивании информации, а то и откровенном вранье", – говорится в письме.

10 января Галина Золина опубликовала обращение, в котором изложила собственный взгляд на ситуацию. По ее словам, на факультете, возглавляемом Соловьевым, были выявлены нарушения, а сам декан "решил выдать объективные претензии к нему руководства по поводу выполнения трудовых обязанностей за некие политические гонения".

О причинах своего отстранения с должности и возможном будущем земель Тимирязевской академии Александр Соловьев рассказал в интервью Радио Свобода:

– Меня уволили с формулировкой "за неоднократное нарушение трудовой дисциплины". Приведены в том числе два выговора, а также акты по замечаниям, которые тянули, я так понимаю, на третий выговор. Первые два выговора я получил в течение трех дней. Один – за то, что я посетил заседание научно-экспертного совета аграрного комитета Государственной думы, из-за чего отсутствовал на рабочем месте в течение пяти часов. А второй выговор я получил за неудовлетворительную работу факультета агрономии и биотехнологий по успеваемости и методической работе, хотя наш факультет по успеваемости один из лучших в университете, и студентов, которые получают стипендии, наверное, больше всего на нашем факультете. Были также сделаны замечания по присутствию в помещениях кафедры, нашей лаборатории, так сказать, посторонних людей, коими были студенты, обучающиеся у нас на факультете и работающие в этой лаборатории над исследованиями в рамках дипломных работ. Собственно говоря, это и послужило основанием для подписания приказа о моем увольнении. По большому счету я стал еще одним в числе тех сотрудников, которые в течение года были вынуждены уйти – в большинстве случаев по собственному желанию – под давлением со стороны новой администрации, после того как пришла к нам исполняющей обязанности ректора Галина Дмитриевна Золина.

– Галина Золина 10 января опубликовала на сайте университета обращение, в котором она излагает собственную позицию, почему эти увольнения происходят, и она там пишет о неких нарушениях, которые якобы были в работе вашего факультета. О каких нарушениях идет речь?

– В качестве нарушений приводится в первую очередь низкая успеваемость, но я с этим абсолютно не согласен, потому что это полностью не соответствует действительности. Я еще раз повторю, наш факультет один из лучших по успеваемости. Да, выше успеваемость и меньше всего должников на гуманитарно-педагогическом факультете, но за ним мы идем. Есть объективные отчеты учебно-методического управления, которые регулярно проводятся, есть результаты проверок. И сейчас была организована проверка, по результатам которой, например, в четверг было расширенное деканское заседание, на нем объявили, что и на гуманитарно-педагогическом, и на факультете агрономии и биотехнологий ситуация приблизительно одинаковая, а потом в понедельник сказали, что на том факультете все хорошо, а у нас все плохо. Да, Галина Дмитриевна, естественно, будет говорить, что на агрофаке все недорабатывается, а на других факультетах все отлично.

– Я так понимаю, что вы пока остаетесь в должности профессора на том же факультете.

– Да, на удивление. У меня контракт до 29 июня 2018 года.

– Как вы полагаете, продолжат ли потом с вами трудовые отношения?

– Я не знаю. Но в любом случае по двум выговорам, которые мне объявлены, я подал в суд, и будет судебное разбирательство. Потому что я считаю, что эти два выговора были мне вынесены необоснованно. И увольнение мое тоже необоснованное, я тоже планирую подать в суд.

– Вы упомянули о том, что за время, так скажем, правления Галины Золиной уволились некоторые профессора…

– Там не только и не столько профессора были даже. Вся кадровая политика, которую ведет Галина Дмитриевна, это же сплошной кавардак. У нас уже по каждому обслуживающему подразделению сменилось по несколько человек. Например, в службу охраны уже пятый человек пришел за год. Ушел главный инженер, главный электрик, по пожарной безопасности просто беда! Но зато у нас все хорошо, мы поем, танцуем, у нас куча концертов. Ну, и вот есть деканы, которые, понимаете ли, эту идиллию нарушают.

​– Галина Золина ссылается в своем обращении на письмо, которое подписали деканы других факультетов, о том, что вы якобы наводите смуту. Можно ли сказать, что у вас осложнились отношения с коллегами за последний год?

– Да в том-то и дело, что нет. Коллеги были вынуждены подписать это письмо, потому что опять же в течение этого года со стороны руководителя постоянно предпринимаются всякие тонкие ходы. Если человек нелоялен по отношению к руководству, то это означает, что ему не будут выплачиваться стимулирующие выплаты, будет только голый оклад. Собственно говоря, многие и ушли, потому что невозможно прожить на такую зарплату в Москве. Галина Золина человек опытный, столько лет была вице-губернатором в Краснодарском крае, она знает, как расправляться с трудовыми коллективами. А коллеги... часть коллег просто-напросто написали мне СМС с извинениями, что они не могли противостоять. И по большому счету, я их понимаю. Ну, есть, как всегда, естественно, несколько деканов-провокаторов, я бы так сказал, инициаторов, а остальным просто некуда было деваться. В этом письме говорится о моих призывах к студентам, якобы чтобы они какие-то противоправные действия организовывали. Ну, извините, вы мне покажите, где я написал или сказал, призывал студентов, чтобы они выходили куда-то, в том числе и на пикеты. Как мне сказали студенты, когда к ним пришел полицейский, он говорил: "Не может быть, чтобы вы сами вышли! Вот я сам учился, потом сейчас у меня есть начальник, я ни в жизнь самостоятельно не пойду за него пикетировать!"

– Мы писали о том, что студенты выходили с пикетами в вашу поддержку в конце прошлого года, а потом в общежитие приходила полиция. Есть ли продолжение у этой истории? Не завели в итоге на ребят административные дела?

– Нет-нет, вроде бы не завели. Но мы опять же не знаем, что может быть дальше. Например, на днях университет подал в суд с обвинением в клевете на тех людей, кто отметился в уведомлениях на проведение митинга, кто выступал с интервью. Подано заявление в Коптевский суд 12 января со стороны университета. По студентам, может быть, мы потом узнаем что-то новое… Я знаю, что со стороны ректоров были осуществлены звонки родителям студентов и было требование приехать 9 января в ректорат, чтобы разобраться с родителями и с детьми за их неправомерные действия.

– А как сейчас студенты реагируют на то, что вас отстранили от должности декана?

– Выражают поддержку, но я прошу их никуда не выходить, потому что, во-первых, сегодня уже представили нового исполняющего обязанности декана. Во-вторых, все студенты, которые выходили на акции, находятся в списках проректора по молодежной политике, который выбивал телефон из рук муниципального депутата, когда были пикеты жителей Тимирязевского района. Поэтому я прошу, чтобы они никуда не выходили, но дальше мы посмотрим. Есть судебное разбирательство, мы же живем в цивилизованном государстве. Надеюсь, я сказал это без сарказма...

– Правильно ли я понимаю, что Галина Золина была назначена именно после истории с защитой земель академии от коммерческой застройки?

– Именно так. Ректор Вячеслав Михайлович Лукомец, академик Российской академии наук, по сути, не выполнил задачу, которая стояла перед ним, а Галина Дмитриевна очень хотела, как я понимаю, быть руководителем либо выполнить ту же самую задачу, только другими способами. По сути, изначально не получилось осуществить план извне, решили довести дело до завершения уже изнутри.

– То есть, на ваш взгляд, судьба полей Тимирязевской академии все еще под вопросом и нельзя сказать, что их удалось отстоять от коммерческой застройки?

– Я думаю, это так. Понятно, что нет никаких доказательств и это только мое предположение. Но оно основано на том, что в первую очередь были вытеснены из академии те сотрудники, которые активно участвовали в освоении этих участков земли. Потом те люди, которые высказывались очень активно, они все были вытеснены на протяжении этого года. Ну, и в течение опять же прошедшего года практически по тем территориям, где были вопросы, ничего не проводилось. То есть это тоже свидетельствует о том, что нужно показать: нет эффективного использования. Ну, и третий момент, который тоже мне кажется немаловажным: на одном из ученых советов Галина Дмитриевна Золина заявила, что поскольку мы являемся объектом культурного наследия и просто так стройку невозможно здесь начать, мы будем вымежевывать отдельные участки для строительства университетских объектов, развития нашей научной базы. Мы хорошо себе представляем, что начинаем мы строительство одного, а заканчиваем строительством другого. К тому же Галина Золина инициировала аудит всего имущества в академии, более 140 объектов у нас не поставлены на учет. Так вот, за этот год ничего так и не было сделано в этом отношении. Зато у нас картинные галереи открыты в туалетах и отремонтировано кафе, – рассказал Радио Свобода Александр Соловьев.