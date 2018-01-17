В Косовской Митровице состоялось прощание с убитым политиком

На севере Косова в сербском анклаве Митровица 17 января тысячи человек вышли на улицы для прощания с Оливером Ивановичем, политическим лидером этнических сербов в Косове, который был застрелен накануне возле своего офиса. Скорбящие выстроились на улицах Митровицы, чтобы проводить гроб с телом Ивановича в столицу Сербии Белград для захоронения, которое состоится 18 января.

Скорбящие зажгли свечи у штаб-квартиры партии Ивановича в Митровице, где его застрелили шестью выстрелами. Сотни человек зажгли свечи в память Ивановича 17 января в церкви Святого Саввы в центре Белграда. Среди присутствовавших были многие сербские оппозиционные политики. Убийство Ивановича в сербской северной части Митровицы усилило напряженность на Балканах и побудило приостановить переговоры между Косовом и Сербией под эгидой ЕС.

Косово, бывшая провинция Сербия, провозгласила независимость в 2008 году после почти десятилетия войны 1998-1999 годов. Более 110 стран признали независимость Косова, Сербия и Россия не признают. Президент Сербии Александр Вучич объявил, что в выходные прибудет в Косово, опасаясь возобновления напряженности.

Иванович был президентом "Сербия, демократия, справедливость", которая выдвинула кандидатов от сербов на местных выборах в Косове в 2017 году. Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай предположил, что его убийство было результатом вмешательства извне.

Судьи из Миссии Европейского союза по вопросам верховенства права (EULEX) в Косове признали Ивановича виновным в военных преступлениях, совершенных против этнических албанцев во время войны 1998–1999 годов, и приговорили его к девяти годам лишения свободы. Но этот приговор был аннулирован Апелляционным судом в Приштине в феврале 2017 года. В момент его убийства начался повторный судебный процесс.