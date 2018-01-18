Кадыров назвал правозащитника Оюба Титиева наркоманом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал арестованного главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева наркоманом. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на сюжет на чеченском языке, показанный в эфире вечерних новостей телеканала "Грозный".

"Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался, стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… Неужели он [Титиев] не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно", сказал Кадыров на совещании.

Говоря о правозащитниках, глава Чечни добавил, что "у них нет рода, нации нет, религии нет, у них есть интерес". По словам Кадырова, его удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними, а родственники не останавливают его. "Они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет", - заявил Кадыров.

Оюба Титиева задержали 9 января в Чечне. В его машине полицейские якобы обнаружили наркотики. Правозащитника арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские.

В ночь с 16 на 17 января был сожжен офис "Мемориала" в Назрани. В организации уверены, что таким образом осуществляется попытка выдворить правозащитников из региона.