Кадыров назвал правозащитника Оюба Титиева наркоманом

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал арестованного главу грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева наркоманом. Об этом сообщает "Кавказ.Реалии" со ссылкой на сюжет на чеченском языке, показанный в эфире вечерних новостей телеканала "Грозный".
"Наркоманов в Чечне ловили тысячами, никто за них не заступался, стоило поймать их наркомана, и весь мир встал. Почему они их права не защищали? Такие же наркоманы… Неужели он [Титиев] не может употреблять? Мы ловим людей, которым 60, 70 за то, что употребляют наркотики. Его нельзя нам задерживать? Конечно, можно", сказал Кадыров на совещании.
Говоря о правозащитниках, глава Чечни добавил, что "у них нет рода, нации нет, религии нет, у них есть интерес". По словам Кадырова, его удивляет, когда человек, считающий себя чеченцем, работает с ними, а родственники не останавливают его. "Они должны знать, в нашей республике их работа не пройдет", - заявил Кадыров.
Оюба Титиева задержали 9 января в Чечне. В его машине полицейские якобы обнаружили наркотики. Правозащитника арестовали на два месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам Титиева, дело против него сфабриковано, а наркотики подбросили полицейские.
В ночь с 16 на 17 января был сожжен офис "Мемориала" в Назрани. В организации уверены, что таким образом осуществляется попытка выдворить правозащитников из региона.
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