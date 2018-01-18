Власти Украины запретили показ российского фильма "Матильда". Об сообщает TSN.ua со ссылкой члена экспертного совета при Госкино Украины, писателя Дмитрия Капранова. По его словам, саундтрек к фильму записал музыкант, находящийся в черном списке людей, которые "могут угрожать национальной безопасности страны".

Этот список был создан украинскими властями в 2014 году. В него входят более 100 российских деятелей культуры, поддержавших аннексию Крыма и посещавших полуостров. В нем, в частности, упомянут дирижер Валерий Гергиев. Гергиев — музыкальный продюсер "Матильды", а саундтрек к фильму записал симфонический оркестр Мариинского театра, которым он руководит.

Фильм Алексея Учителя "Матильда", рассказывающий о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, вызвал широкий общественный резонанс и в России. Запрета на показ картины добивалась депутат Госдумы, бывший прокурор аннексированного Россией Крыма Наталья Поклонская. Она утверждала, что фильм оскорбляет чувства верующих.