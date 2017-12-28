Росархив признал подлинность отрывка из мемуаров Кшесинской

В воспоминаниях балерины Матильды Кшесинской действительно есть запись, позволяющая предположить, что она была беременна от наследника российского престола великого князя Николая Александровича – будущего императора Николая II.

Об этом говорится в ответе директора Росархива Ларисы Роговой на запрос радиостанции "Говорит Москва". Запрос был послан после того, как журналист газеты "Московский комсомолец" опубликовал обнаруженный им в архиве ранее не издававшийся фрагмент мемуаров Кшесинской, содержащий такие слова: "Я тоже в конце концов вылетела из саней в снег и сильно... расшиблась. Если бы не это несчастие, я стала бы скоро матерью. Только впоследствии, когда была старше, я поняла, чтО тогда потеряла".

В письме директора Росархива отмечается, что этот фрагмент был вычеркнут из текста мемуаров самой Кшесинской и потому не издавался.

Описываемые в этом фрагменте события предположительно происходили зимой 1893 года.

В 2017 году большой общественный резонанс вызвала кампания так называемых "православных активистов", от имени которых выступала депутат Госдумы Наталья Поклонская, против фильма Алексея Учителя "Матильда", в котором рассказана авторская версия романа наследника и балерины. Несколько человек были арестованы в связи с угрозами поджогов кинотеатров, а также поджогом машины у офиса адвоката режиссера Учителя. После премьеры фильма кампания постепенно сошла на нет.