Навальный вновь обжаловал отказ в допуске к президентским выборам

Оппозиционер Алексей Навальный обратился в президиум Верховного суда России с жалобой на отказ обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты. Об этом сообщил "Интерфаксу" юрист Иван Жданов, представляющий интересы оппозиционного политика.

В Верховном суде агентству подтвердили, что жалоба в суд поступила и зарегистрирована, но дата рассмотрения пока не назначена.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". 30 декабря Верховный суд России отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения ЦИК. 6 января апелляционная инстанция это решение утвердила.

Представители оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным. Сам Навальный в твиттере повторил призыв к забастовке избирателей. "Мы не признаём выборы без конкуренции", – написал политик. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

На 28 января запланирована Всероссийская забастовка избирателей.​