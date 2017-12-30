Верховный суд отклонил иск Навального к Центризбиркому

Верховный суд России отклонил иск оппозиционера Алексея Навального к Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за отказа допустить его до регистрации в качестве кандидата в президенты.

Представители Центризбиркома в суде в очередной раз заявили, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, так как оппозиционер имеет непогашенную судимость по "делу Кировлеса".

Представители Центризбиркома в суде в очередной раз заявили, что не могут зарегистрировать Навального кандидатом в президенты, так как оппозиционер имеет непогашенную судимость по делу "Кировлеса".

"Верховный суд не находит оснований для удовлетворения заявленных требований", – сообщил судья.

Представители оппозиционера назвали недопуск к выборам незаконным. Сам Навальный в твиттере повторил призыв к забастовке избирателей. "Мы не признаём выборы без конкуренции", – написал политик.

25 декабря ЦИК отказался регистрировать Навального кандидатом в президенты из-за приговора по делу "Кировлеса". В ответ политик призвал бойкотировать выборы и анонсировал акцию протеста. После этого в Кремле заявили о необходимости проверить призывы Навального к бойкоту выборов на соответствие российскому законодательству.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. Участвовать в них намерены действующий российский президент Владимир Путин, телеведущая Ксения Собчак, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель "Яблока" Григорий Явлинский и директор подмосковного совхоза Павел Грудинин от КПРФ.