В Кемерове задержан волонтер штаба Навального за раздачу листовок

В Кемерове сотрудники полиции задержали несовершеннолетнего волонтера штаба Навального. Сторонник оппозиционера Василий Каверин раздавал на улицах города листовки с анонсом акции "Забастовка избирателей".

Как сообщила интернет-изданию "Сибирь.Реалии" руководитель регионального штаба Ксения Пахомова, сейчас к волонтеру не пускают ни родителей, ни адвоката.

Во время раздачи листовок к Каверину подошли четыре сотрудника полиции и предложили пройти на пост. У волонтера они потребовали предоставить удостоверение личности якобы для проверки его "по базе данных на предмет нахождения в розыске или неоплаченных штрафов". Пока сотрудник МВД записывал данные активиста, пришел человек в куртке охранного предприятия "Астра" и стал утверждать, что буклеты, раздаваемые волонтером, имеют признаки экстремизма. После этого Каверина задержали и доставили в отдел полиции. Все происходящее он транслировал в социальных сетях.

Как сообщила Ксения Пахомова, полицейские подозревают молодого человека в совершении административного правонарушения по статье "Изготовление, распространение или размещение агитационных материалов с нарушением требований законодательства о выборах и референдумах".

После отказа Центральной избирательной комиссии в регистрации в качестве кандидата в президенты России Навальный призвал к бойкоту выборов 18 марта – так называемой "забастовке избирателей". 28 января сторонники политика готовятся провести массовые уличные акции протеста в десятках городов России.

​