Сотрудники центра "Э" пришли на тренировку молодых националистов

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (центр "Э") пришли на первую тренировку членов Молодежного объединения националистов в Москве. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице объединения в Facebook. Отмечается, что вместе сотрудниками центра "Э" были участковый и четверо человек с оружием в форме СОБР.

По свидетельствам очевидцев, участников тренировки ни в чем не обвиняли, но переписали паспортные данные и побеседовали отдельно с несколькими активистами. Как утверждается, во время бесед сотрудники центра "Э" угрожали активистам физической расправой, если те продолжат участвовать в акциях протеста.

По мнению активистов, действия сотрудников центра "Э" могут быть связаны с начавшейся кампанией по выборам президента России.