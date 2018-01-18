Заключенный хочет отсудить более миллиона рублей у СИЗО Новосибирска

Бывший заключенный Новосибирского следственного изолятора №1 Александр Силаков подал иск к администрации учреждения с требованием выплатить ему почти полтора миллиона рублей за "бесчеловечные условия содержания". Об этом сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на жену осужденного.

В данный момент Силаков отбывает наказание за хранение наркотиков в одной из колоний в Новосибирской области.

В СИЗО №1 Новосибирска заключенный провел 21 месяц. По словам Силакова, в изоляторе камеры были переполнены и люди спали по очереди, а принять душ можно было только один раз в десять дней. Кроме того, во время отбывания наказания заключенный узнал, что болен неизлечимым заболеванием, однако не получил медицинского обследования и помощи. Также Силаков жалуется на то, что из-за отсутствия естественного света он начал терять зрение.

Осенью 2016 года один из заключенных СИЗО №1 Новосибирска сообщал о пытках и издевательствах со стороны сотрудников изолятора. В марте 2017 года правозащитники жаловались на то, что работники изолятора не оказывали медицинскую помощь заключенному с сахарным диабетом и болезнью сердца.