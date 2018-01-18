Бывшие послы США возмущены высказываниями Трампа об Африке

Десятки бывших послов США в африканских странах обратились к президенту Дональду Трампу, выразив глубокую озабоченность его комментариями по поводу стран Африки. По их мнению, уважительное отношение имеет решающее значение для защиты интересов Америки.

Письмо Трампу подписали 78 бывших посланников, включая бывшего помощника госсекретаря по делам Африки Линду Томас-Гринфилд. В письме президенту предлагается "пересмотреть" свои взгляды на континент из 54 стран, который они назвали благословленным, с "почти беспрецедентными природными ресурсами" и глубокими историческими связями с США.

Трамп отрицал, что назвал государства Африки "странами-дырами" на прошлой неделе, когда он отклонил законопроект об иммиграции. Однако присутствовавшие на мероприятии утверждают, что он употребил эти слова. Африканский союз и несколько африканских стран выразили шок и осуждение по поводу высказываний Трампа.