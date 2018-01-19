В Петербурге арестован подполковник регионального Центра "Э"

Cуд в Санкт-Петербурге арестовал на два месяца подполковника регионального Центра по противодействию экстремизму (Центра "Э") Эдуарда Тугушева. 16 января он был задержан сотрудниками ФСБ на выходе из кафе после попытки получения взятки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следователей, Тугушев и его коллега, майор уголовного розыска, требовали жителя Петербурга 4 миллиона рублей в обмен на непривлечение его к уголовной ответственности за угон автомобиля. Они назначили ему встречу в кафе, где он должен был передать один миллион рублей. Тугушева задержали на выходе из кафе. Его коллеге удалось скрыться с пакетом, в котором находились не настоящие деньги, а муляж. Передача взятки проходила под контролем сотрудников ФСБ, подчеркивает "Фонтанка". Сообщалось, что ранее офицеры уже получили аналогичную сумму .